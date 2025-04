MATTEO SALVINI * PACE: «PER SALVARE VITE BISOGNA ACCOMPAGNARE TRUMP, METTERE ATTORNO AD UN TAVOLO RUSSIA E UCRAINA» (VIDEODICHIARAZIONE DA RIVA DEL GARDA)

14.45 - mercoledì 30 aprile 2025



Dichiarazione sulla pace

«Sono per la fine della guerra tra Ucraina e Russia, tenendo vivo anche il ricordo di papa Francesco. Non è il momento di eserciti europei, di riarmi europei, di fare debiti per comprare armi in Germania o in Francia ma è il momento della pace.

Quindi bisogna accompagnare Trump e l’amministrazione americana, mettere attorno ad un tavolo Russia e Ucraina, salvare vite e riportare i nostri figli alla tranquillità. Chi vuole nuove armi, chi vuole nuove guerre non è amico dell’Italia e degli italiani».