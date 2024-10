MATTEO SALVINI * OPEN ARMS: «PM, SINISTRA E ONG MI CONSIDERANO UN SEQUESTRATORE E PER QUESTO MI VOGLIONO IN GALERA (DAL VIDEO EMERGE LA VERITÀ)»

15.26 - sabato 19 ottobre 2024

Salvini: “Pm, sinistra e ong mi considerano un sequestratore e per questo mi vogliono in galera.

Eppure, in questo video, emerge la verità: Open Arms, dopo aver bighellonato in mare per settimane – come certificato da Malta – apprende la notizia del via libera allo sbarco in Italia.

È l’agosto 2019 e Conte ha appena tradito gli elettori alleandosi con il Pd. Le persone a bordo della nave spagnola esultano.

Secondo chi mi vuole in carcere, sarebbero tutti miei ostaggi: eppure, l’attivista Oscar Camps rivela che il motivo della felicità è un altro. Non festeggiano perché stanno per scendere, sono raggianti “perché è caduto il ministro Salvini”. E per questo avevano rifiutato tutte le precedenti opzioni di sbarco.

Chi ha sequestrato chi?”

➡️ https://www.instagram.com/reel/DBTlubwt0vr/?igsh=c3Vqcnk3NWlnajhx