MATTEO SALVINI * NAUFRAGIO CUTRO: «SOLIDARIETÀ AI SEI MILITARI CHE RISCHIANO IL PROCESSO»

17.25 - mercoledì 6 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

NAUFRAGIO CUTRO, SALVINI: “SOLIDARIETÀ AI MILITARI CHE RISCHIANO IL PROCESSO”.

“Solidarietà umana, professionale e politica ai sei militari per i quali la procura di Crotone ha chiesto il rinvio a giudizio per la tragedia di Cutro. Certi magistrati dovrebbero pensarci mille volte, prima di accusare donne e uomini che rischiano la vita tutti i giorni per salvare quella degli altri”. Così il Vicepremier e Ministro Matteo Salvini.