MATTEO SALVINI (LEGA) * OPEN ARMS: «OGGI A PROCESSO E RISCHIO IL CARCERE, PERCHÉ IN PARLAMENTO LA SINISTRA HA DECISO CHE DIFENDERE I CONFINI ITALIANI È UN REATO» (VIDEODICHIARAZIONE)

18.50 - sabato 14 settembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all'Agenzia Opinione)

Open Arms, Matone (Lega): “Una giornata buia per la Repubblica”. “La richiesta di condanna per Salvini è una delle pagine più buie della storia recente del nostro Paese. A molti, e non a pochi, può sembrare una sfida del potere giudiziario a quello politico e una offesa alle istituzioni alle quali Salvini ha giurato fedeltà. La frattura tra i poteri dello Stato rischia così di diventare insanabile. Questo non fa bene all’Italia e alla sua immagine nel mondo”.

Lo dichiara Simonetta Matone, ex magistrato e deputato della Lega.