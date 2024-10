MATTEO SALVINI * *GIUSTIZIA: «SOLIDARIETÀ AL QUOTIDIANO “IL TEMPO“, HA SMASCHERATO L’ENNESIMA TOGA ANTI-CENTRODESTRA»

17.04 - lunedì 21 ottobre 2024

*GIUSTIZIA, SALVINI: “SOLIDARIETÀ A IL TEMPO, CHE HA SMASCHERATO L’ENNESIMA TOGA ANTI-CENTRODESTRA”*

“Solidarietà al quotidiano Il Tempo, finito nel mirino della sinistra perché ha fatto uno scoop che smaschera l’ennesima toga schierata contro il centrodestra.

Il magistrato Marco Patarnello andrebbe licenziato in tronco, perché dimostra di non avere equidistanza e serenità. La sinistra si rassegni: in Italia c’è libertà di stampa e diritto di cronaca”, così Matteo Salvini.