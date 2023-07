14.38 - domenica 30 luglio 2023

TRENTINO, SALVINI: “SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA”

“Il centrodestra vince e squadra che vince non si cambia”. È il commento del leader della Lega Matteo Salvini dopo l’accordo raggiunto nella coalizione per la candidatura di Maurizio Fugatti in vista delle elezioni in Trentino.