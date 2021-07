MASSIMO GIRARDI * TRASPORTO: « LE FERROVIE SALVERANNO IL CLIMA? DA SOLE NON RAPPRESENTANO LA SOLUZIONE, MA IL PRIMO LIVELLO DEL TASSELLO DELLA MOBILITÀ »

Le ferrovie salveranno il clima? Uno studio congiunto IBL-Bridges Research. Sono convinto anche io che le ferrovie da sole non rappresentano la soluzione. Infatti rappresentano il primo livello del tassello della mobilità. Vanno per questo motivo inserite in un contesto che faccia lavorare in squadra ferrovie, ciclabili, mobilità pubblica su gomma, fune.

Una dimostrazione di un sistema scoordinato è quello del trasporto pubblico su gomma nelle Dolomiti dive i servizi offerti dalle varie province non si parlano. Ovvio che questo punto se usare il mezzo pubblico diventa un’avventura, ecco che l’auto rappresenta la soluzione naturalmente gettonata. Invito ad approfondire il tema cliccando sul link seguente.

Massimo Girardi