MASÈ (LA CIVICA) * GIUSTIZIA RIPARATIVA: “ APPROVATO MIO ODG IN CONSIGLIO REGIONALE TN-AA, PER FAVORIRE DIGNITÀ E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITÀ “

13.29 - giovedì 20 luglio 2023

E’ stato approvato durante la seduta di ieri del Consiglio regionale la proposta di Ordine del giorno di Vanessa Masè – Consigliere della Civica sulla Giustizia riparativa, un servizio che vuole dare centralità alla vittima di un reato e portare il responsabile a prenderne consapevolezza e spingerlo la riparazione delle conseguenze dannose del suo gesto attraverso lo strumento della mediazione. Si incoraggia così l’incontro e il dialogo tra le persone coinvolte, nel rispetto della dignità, della solidarietà e della assunzione di responsabilità.

Il Centro di giustizia riparativa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, con due sedi operative, una a Trento e una a Bolzano, è stato istituito già nel 2004 sulla base della competenza regionale in materia come supporto all’attività dei Giudici di pace. Si occupa di mediazione penale e costruzione di percorsi di giustizia riparativa sia nei procedimenti penali minorili che, nei procedimenti penali che arrivano davanti al Giudice di pace, ma offre anche servizi in ambito non penale con l’utilizzo delle pratiche di mediazione attraverso il supporto nella gestione di situazioni di conflittualità sociale, difficoltà di convivenza e di relazione non solo per quelle penalmente rilevanti.

È uno strumento che permette di aiutare l’incontro di due parti e portarle a confrontarsi in un contesto meno difficile di un’aula di tribunale. Poichè il lavoro svolto dagli uffici regionali merita di essere conosciuto, ritengo la mia proposta che mira a promuovere momenti formativi presso le due sedi dei rispettivi consorzi di comuni e autonomie locali fosse importante. L’auspicio è anche che, in questi momenti formativi, possano essere coinvolte le polizie locali chiamate sempre ad essere le sentinelle dei territori dove vigilano sulla tranquillità e sicurezza dei cittadini. Conoscere questo importante strumento a garanzia di chi è vittima di reati, affinchè possa vedere riconosciuto il proprio diritto alla riparazione del danno e alla presa di coscienza da parte di chi quel danno l’ha compiuto è importante.

Per questo chi opera per le istituzioni, anche come garante della sicurezza pubblica, deve poter essere informato di tutti gli strumenti a disposizione del cittadino, per poter svolgere al meglio il proprio servizio.

Vanessa Masè

Consiglio provincia autonoma (La Civica)