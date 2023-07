MASÈ (LA CIVICA) E DALZOCCHIO (LEGA) * PALAZZO REGIONE TN-AA: « PROPOSTA DI ORDINE DEL GIORNO, LA “SALA ROSA“ SIA DEDICATA ALLE DONNE »

17.44 - mercoledì 19 luglio 2023

Vanessa Masè Consigliera de La Civica e la Collega Mara Dalzocchio della Lega, hanno presentato assieme una proposta di ordine del Giorno perché la Sala Rosa, sala di rappresentanza che si trova nel Palazzo della Regione Trentino Alto Adige-Südtirol, venga dedicata alle donne che nella regione si sono spese e si spendono al servizio delle istituzioni come rappresentanti delle Assemblee elettive a tutti i livelli e che in passato hanno per questo aperto la strada a molte donne perché potessero a loro volta seguirne l’esempio. La sala cambierà il nome in “Sala Donna” dedicata a tutte quelle donne che anche in passato si sono impegnate nelle istituzioni, a partire da Maria De Unterrichter e Elsa Conci prime parlamentari e rappresentanti nella Assemblea Costituente nel 1946, che su 556 componenti annoverava solo 21 donne, ma di queste due erano provenienti dalla nostra Regione.

Non Solo Maria De Unterrichter partecipò anche alla stesura dell’accordo De Gasperi-Gruber, chiamata proprio dallo stesso De Gasperi. Questo per indicare come le donne nella storia della nostra speciale Autonomia hanno avuto un grande significato e tutt’ora le amministratrici rappresentano sicuramente un valore e una risorsa e per questo è giusto che ci sia un piccolo segno di riconoscenza da cui partire. Per questo hanno convintamente presentato la proposta di dedicare alla Donna questa sala di rappresentanza del palazzo della Regione.