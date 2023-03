MASÈ (LA CIVICA) * DDL PAT ZEROSEI: « AFFRONTO A TESTA ALTA QUANTO STA AVVENENDO, SAPENDO DI AVERE CONSEGNATO AL TRENTINO UNA NECESSARIA OCCASIONE DI RIFLESSIONE »

16.04 - lunedì 6 marzo 2023

L’appello lanciato da Federcoop e dalle cooperative sociali per chiedere una riflessione ulteriore sul disegno ddl legge Zerosei porta con sé motivazioni opposte rispetto a chi finora si era espresso, in quanto si ritiene che la formulazione licenziata dalla Commissione sia un compromesso al ribasso rispetto al coraggio e all’innovazione del disegno di legge originario, indubbiamente condizionato dall’aspro dibattito originato dal 3-6 conseguente in particolare alla decisione di istituzionalizzare l’apertura della scuola dell’infanzia nel mese di luglio, questione peraltro non affrontata dal disegno di legge. Pertanto, ritengo che sia poco responsabile da parte di tutti coloro che stanno prendendo posizione cavalcando varie istanze non soffermarsi sui contenuti: stanno infatti venendo a galla tutta una serie di nodi che riguardano il mondo dell’infanzia trentino che ci dicono come il modello attuale stia cominciando a non rispondere più alle esigenze del presente e ancora meno del futuro.

Pensiamo alla questione dell’universalità del diritto all’educazione della fascia dello 0-3, al tema del contratto del personale educativo, ai nuovi bisogni delle famiglie, alla percezione che le insegnanti hanno del proprio ruolo rispetto alla società, alla recente richiesta della scuola equiparata di Caldonazzo di essere provincializzata perché, tra il resto, si ritiene insostenibile un impianto basato su un datore di lavoro che è un volontario, ai progetti Zerosei che stanno nascendo sul territorio, alle domande presentate dai comuni sul bando scuole dell’infanzia del PNRR metà delle quali in ottica Zerosei. ‘L’unione dei puntini’ fa emergere un quadro chiaro che deve far porre al sistema degli interrogativi forti.

Proprio perché consapevole della necessità di intervenire, il disegno di legge depositato un anno fa voleva proporre, in maniera progressiva e facoltativa, un modello nuovo per rispondere a quanto sta avvenendo intorno a noi. La mia attività consiliare di legislatura è costellata di iniziative rivolte all’infanzia, con emendamenti, proposte di ordine del giorno, proposte di mozione e infine il disegno di legge: questo a testimonianza del fatto che per prima ho avuto il coraggio di far emergere delle problematicità esistenti che, per la responsabilità con cui affronto il mandato, mi sono sentita di portare a galla. Il nostro sistema ha bisogno di questo dibattito sull’infanzia, affinché il tema non sia appiattito unicamente sulla questione finanziaria. Affronto quindi a testa alta quanto sta avvenendo, sapendo di aver consegnato al Trentino una importante e quanto mai necessaria occasione di riflessione.

*

Vanessa Masè – La Civica