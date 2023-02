MASCHIO (ONDA) – INTERROGAZIONE * CIRCONVALLAZIONE TRENTO: « INCONTRO ORGANIZZATO RETE CITTADINI – HOTEL TRENTO, IN FASE DI PRE-AFFIDAMENTO I POLITICI PRESENTI DOV’ERANO?

10.40 - lunedì 27 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Circonvallazione e confronto politico. Proviamo a fare un po’ di ordine su quanto emerso sabato scorso durante l’incontro organizzato dalla Rete dei cittadini all’Hotel Trento.. Direi di iniziare con la voluta e pre-dichiarata assenza della Lega e di Forza Italia. Su questo non spenderei altre parole se non che gli assenti hanno sempre e solo torto. Se da una parte Renata Attolini non può che essere definita l’unica coerente per aver sempre criticato l’opera e la soluzione attuale, dall’altra Lucia Coppola dei Verdi, senza aver mai fato nulla, ha lanciato anatemi e strali contro la soluzione attuale riuscendo peraltro a dire il falso attestando al suo consigliere comunale la paternità del progetto pilota. Vergognoso tentativo di sfilare dalle mani del sottoscritto il merito di aver proposto e fatto approvare il progetto pilota preventivamente concordato fuori aula con Sindaco, Assessore Facchin e membri della maggioranza e sapientemente tradito dalla stessa giunta.

Detto del tentativo di attestarsi meriti che non hanno sarebbe opportuno ed utile sapere come mai il Presidente della commissione ambiente e mobilità, rappresentante dei verdi, nulla fa per portare avanti la volontà del suo partito cosi manifestamente contrario alla soluzione attuale. Viene da domandarsi se siano nello stesso partito o se sia tutto semplicemente un gioco delle parti a fine elettorale.

Anche da parte di Ambrosi, onorevole FDI, affermazioni pesanti sulla soluzione attuale e presa di posizione forte sulla destra Adige…ma la domanda è…cosa ha fatto per fermare il tutto quando si poteva fare, magari prima dell’aggiudicazione, con atti politici che fossero degni dell’importanza di questo tema? Nulla. Personalmente se si ritiene l’argomento importante si minaccia di uscire dalla maggioranza se non si è ascoltati, ma probabilmente non è cosi importante come racimolare qualche scranno in giunta come sta avvenendo nell’attuale prova di forza pre-elettorale.

Ma i paradossi e le chicche sono arrivati dall’onorevole Ferrari (PD) e dal fedele alleato Zanella (Futura) che pur rivendicando il merito del famoso emendamento da due milioni sono riusciti a dire che pretendono le analisi subito e che se le stesse rilevassero che non si può procedere chiederanno un nuovo progetto, il tutto dopo aver effettuato gli espropri ed aver allontanato i residenti dalle loro abitazioni.

Permettetemi un paio di riflessioni:

In fase decisionale, di dibattito pubblico e pre-affidamento questi rappresentanti politici dov’erano?

Sanno gli stessi che essere rappresentati politici significa portare avanti ciò che i loro cittadini vogliono e non significa portare avanti ciò che si vuole calandolo dall’alto?

Sanno che per fare le analisi serve un decimo di quanto stanziato con l’emendamento?

Sanno che tutto ciò che stanno ora chiedendo è già stato chiesto e approvato in altre sedi e da altre forze e regolarmente tradito e snobbato dalle stesse forze politiche che ora lo chiedono?

Sanno che il famoso il progetto pilota è già stato chiesto e votato e che nello stesso si prescriveva di non partire con il cantiere fino all’esito dello stesso?

E ora qualche informazione che ho dato sabato e che mi preme ribadire:

1. Come è a conoscenza di PAT e Comune la Roggia primaria che scarica nella roggia Lavisotto in corrispondenza del cavalcaferrovia è inquinata e ostruita all’80% di materiale proveniente dagli scarichi della Carbochimica. Idrocarburi solidificati che oggi ostruiscono il corretto deflusso dell’acqua e che piano piano possono rilasciare per trascinamento particelle di idrocarburo;

2. Che le prescrizioni di operare in ambiente confinato è difficile già ora con un cantiere in essere per una sezione da 5×2 e che diventa davvero impossibile capire come possa essere garantito con macchinari che dovranno realizzare diaframmi da decine di metri e tappi di fondo molto profondi.

3. Che le dimensioni dello scatolare prevedono scavi e opere provvisionali ben più grandi e che andranno a toccare presumibilmente anche le aree SIN, sempre che in quelle sotto i binari non ci siano inquinanti;

4. Che è stato chiesto più volte senza esito la metodologia, la posizione ed i risultati della analisi passate, presenti e future sulle aree interessate dagli scavi;

5. Che gravi problemi di salute si evidenzieranno per chi vive al fianco del cantiere presumibilmente per tanti anni e per chi dovrà vivere al fianco delle vibrazioni della galleria per sempre.

Tutto ciò premesso si interrogano pertanto il Sindaco e la Giunta ai fini di conoscere:

1. se ritengano di prendere atto che:

• La forza politica dei Verdi Coppola e Fernandez si sono dichiarati apertamente e definitivamente contrari alla soluzione attuale e pretendono un ripensamento che viri verso la soluzione destra Adige;

• La forza politica di Futura, Zanella-Serra-Zappini si sono dichiarati apertamente e definitivamente contrari a proseguire con la cantierizzazione fintanto che non siano state realizzate tutte le analisi che comprovino il non inquinamento delle aree oggetto degli scavi;

• La forza politica del PD, a seguito della mia richiesta di destinare quota parte dei fondi dell’emendamento da due milioni alla bonifica del materiale presente nella roggia primaria, si è dimostrata possibilista e intenzionata a valutare di richiederlo.

2. In merito al punto precedente quali prese di posizione e/o atti ritiene di mettere in atto per dare seguito a quanto espresso di suoi rappresentanti nazionali e provinciali.

Colgo l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

*

Consigliere comunale Andrea Maschio