MASCHIO (ONDA CIVICO TRENTINO) * CITTÀ DI TRENTO: « VICOLO BELLESINI E PIAZZA SANTA TERESA VERZERI, LA RESA AL DEGRADO »

In occasione del libera tutti e tutte le ore e visto che ormai è assodato come il Vicolo Beato Bellesini e la vicina Piazza Santa Teresa Verzeri godono del favore di quella parte nobile della beata gioventù che tra il diritto al divertimento e il beato menefreghismo dell’educazione e rispetto per gli altri riteniamo opportuno anche poter immaginare come sia in effetti possibile deporre le armi a nominare i luoghi in oggetto come libera latrina.

Per questo proponiamo di cambiare i nomi del vicolo e della piazza da Vicolo Beato Bellesini e Piazza Santa Teresa Verzeri in “Vicolo Bellesini Beato tra vomito ed urina” e “Piazza Santa Teresa Verzeri tra spaccio, deiezioni e rifiuti”.

Andrea Maschio

*