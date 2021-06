MASCHIO (ONDA CIVICA TRENTINO) – INTERROGAZIONE * « È OPPORTUNO SOSTITUIRE I CASSONETTI NELLE ZONE IN CUI VI È LA PRESENZA DELL’ORSO CON I CONTENITORI PRESCRITTI DA ISPRA? »

Ritenendo che l’approccio per la gestione della convivenza con gli animali debba avere diverse sfaccettature e che debba partire dalla prevenzione.

Essendo, nel corso della primavera 2020, proseguita l’attività mirata a prevenire l’avvicinamento degli orsi ai centri abitati, tramite la modifica dei cassonetti marroni da 120 litri in uso per la raccolta del rifiuto umido. Iniziativa frutto della collaborazione tra il Servizio Foreste e fauna della PAT e ASIA, l’Azienda Speciale per l’Igiene Ambientale che si occupa della gestione dei rifiuti in valle dell’Adige, valle dei Laghi, altopiano della Paganella e valle di Cembra.