MASCHIO (CONSIGLIERE COMUNE TRENTO) * MONOPATTINI: «SIANO MESSI AL BANDO IN CITTÀ, ALLA PARI DI PARIGI E MADRID»

È ormai cosa nota ed assodata che l’uso dei monopattini elettrici in città crea più disagi e problemi che vantaggi. Sono risultate del tutto inutili le esigue e peraltro banali azioni di contrasto al loro scorretto uso.

Basterebbe passare qualche giornata nel centro storico per rendersi conto di come vengono utilizzati. È ovvio che non è il monopattino il problema in sé ma l’uso che se ne fa.

Ciò detto bisogna capire e vedere, senza girarsi dall’altra parte, che in centro storico l’uso degli stessi è effettuato perlopiù da giovani maleducati e scorretti. Viaggiando in due molto spesso, contromano, a velocità non consentite e abbandonandoli ovunque ed in modo spesso da ostruire la viabilità.

Spesso e volentieri, se non quasi sempre, sono i suoi amici “maranza”, sa quelli che ospita nel suo ufficio raccomando loro di fare un po’ meno casino… Certo non è imputabile a lei l’incapacità di gestire tale problema ma sicuramente quello di averlo introdotto nonostante alcuni di noi glielo avevano sconsigliato.

In tutta Europa ci si sta accorgendo del problema, della sua pericolosità e dell’incapacità di poterla gestire efficacemente. Tanto che Parigi li ha messi al bando da 1° ottobre e lo stesso lo sta per fare la città di Madrid.

La domanda è se lei vuole essere quello che insiste caparbiamente per poi essere l’ultima delle città piccola a provvedere o se vuole essere quello che ci ha visto lungo e ha saputo provvedere in tempi opportuni.

Per questo ritengo, insieme ad un nutrito gruppo di cittadini trentini, che sia necessario risolvere il contratto con le aziende che attualmente gestiscono il noleggio dei monopattini in città o quantomeno lasciarlo scadere e non rinnovarlo e mettere al bando l’uso dei monopattini elettrici nella città di Trento.

