MASAF * VERONA – FIERACAVALLI: «TRA I PREMIATI LA PLURICAMPIONESSA PARALIMPICA SARA MORGANTI, IL PRESIDENTE DEL VENETO ZAIA HA OTTENUTO IL TITOLO DI “GOVERNATORE-CAVALIERE”»

13.52 - venerdì 8 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

Fieracavalli. I protagonisti del mondo equestre premiati dal Masaf. Le eccellenze del mondo equestre sono state protagoniste, ieri, della prima giornata di Fieracavalli allo stand del Masaf. Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, il Sottosegretario Patrizio La Pietra e il Presidente di Veronafiere, Federico Bricolo, hanno consegnato i Premi del Merito Sportivo Ippica e i Premi Eccellenza dell’Ippica, dedicati a chi, nell’ambito della loro vita professionale, ha saputo creare un connubio indissolubile con il mondo del cavallo.

Per il Merito Sportivo Ippica, premiati il campione del trotto della Scuderia Bivans di Antonio Somma, Vivid Wise As, emblema di forza, velocità e italianità, che con le sue vittorie e il suo spirito competitivo, continua a far sognare tutti gli appassionati di ippica, l’allevatrice Ilenia Baesso, insieme alla saura Zuly, che si è distinta per l’argento ottenuto ai Mondiali dei giovani cavalli a Lanaken e Jacqueline Freda, stuntwoman, per il suo impegno nell’associazione Relived Horses, dedicata alla ricollocazione dei cavalli ex trottatori e galoppatori, testimoniando la sua dedizione al benessere animale.

La serata ha visto omaggiare le Personalità di Eccellenza con la passione per l’Ippica, che si sono contraddistinte per il loro contributo al settore equestre e per i successi raggiunti in ambiti diversi ma accomunati da passione e dedizione.

Tra i premiati, la pluricampionessa paralimpica Sara Morganti, vincitrice di due medaglie alle ultime paraolimpiadi di Parigi, l’attrice Roberta Giarrusso, madrina del Palio delle Regioni, per il suo carisma e coinvolgimento nelle tappe dell’evento. Gaetano Miccichè, economista, per la sua passione per l’ippica, coltivata fin dalla gioventù. Il Presidente del Veneto, Luca Zaia, ha ottenuto il titolo di “Governatore-Cavaliere”, in riconoscimento della sua dedizione verso i settori ippico e agricolo italiani, e il celebre calciatore Zibi Boniek, per il suo amore per l’ippica. Il giornalista Stefano Barigelli è stato riconosciuto per il lavoro nel dare visibilità al mondo ippico, mentre l’imprenditore e cavaliere Guido Grimaldi ha ricevuto un premio per i successi nell’equitazione e nel portare l’eccellenza italiana nel mondo. Premiata anche Michela Crecco, proprietaria della Scuderia Aleali, che con Biz The Nurse ha conquistato il Derby Italiano di Galoppo.