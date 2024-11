MASAF * VERONA – FIERACAVALLI: LOLLOBRIGIDA, «PRESENTI CON UN’AREA COMPLETAMENTE RINNOVATA, TRA TRADIZIONE ED INNOVAZIONE»

10.12 - giovedì 7 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Fieracavalli: Al Padiglione Masaf tradizione e innovazione celebra il meglio dell’ippica. Oggi l’inaugurazione alle 12.15 con il Ministro Francesco Lollobrigida, il Sottosegretario Patrizio La Pietra e il Presidente di Veronafiere Federico Bricolo.

Il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste si presenta a Fieracavalli con un’area completamente rinnovata, al Padiglione 2 di Veronafiere, dove tradizione, innovazione e la passione delle nuove generazioni si incontrano per celebrare il meglio dell’ippica.

Durante i quattro giorni della manifestazione, il Padiglione, di 8.200 mq, ospiterà 140 box per i cavalli e una tribuna da 500 posti per permetter agli appassionati e ai professionisti di assistere alle gare del circuito Masaf di morfologia e salto in libertà, gli spettacoli equestri e le attività del Ministero.

Tra le principali novità del Padiglione, sarà allestita l’Area Arti e Mestieri, uno spazio esclusivo dove prenderà vita la tradizione della mascalcia, del grooming e dell’artigianato in cuoio.

Stefano Falaschi, Maestro della mascalcia italiana riconosciuto a livello internazionale, mostrerà il proprio talento lavorando a fianco degli studenti dell’istituto ITA Emilio Sereni di Roma. Il Ministero collaborerà con istituti agrari e alberghieri, dall’ITAS G. Pastori di Brescia, all’l’IIS A. Parolini di Bassano del Grappa all’IPSEOA Angelo Berti di Verona.

Anche quest’anno l’arte troverà posto all’interno dello stand del Ministero, dove sarà esposta la scultura del grande cavallo di Nag Arnoldi, noto per la sua rappresentazione del mondo animale.

Foto archivio 2023 https://www.fieracavalli.it/it/fotogallery/