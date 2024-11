MASAF * TOUR MONDIALE – NAVE VESPUCCI: LOLLOBRIGIDA. «UNO DEI PIÙ GRANDI SIMBOLI DELL’ECCELLENZA ITALIANA, ANCHE QUI IN THAILANDIA»

19.24 - domenica 10 novembre 2024

Nave Vespucci: Lollobrigida: percorso occasione unica per raccontare al mondo cosa l’Italia sa fare. “Siete la nave più bella del mondo. Che orgoglio vedere nave Vespucci, uno dei più grandi simboli dell’eccellenza italiana, approdare nei porti più importanti del Pianeta e stupire il mondo con la sua bellezza.

Un’occasione unica per raccontare al mondo cosa l’Italia sa fare, associando a questo grande percorso il meglio del Made in Italy: la qualità dei nostri prodotti e la maestria dei nostri produttori, artigiani, agricoltori, cuochi”. Lo scrive sui social il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.

“Anche qui, a Phuket, in Thailandia, il più grande ringraziamento per questa opportunità va alla Marina Militare e a tutti gli uomini e le donne in divisa che, ogni giorno, con onore, difendono la nostra libertà e i nostri valori”, conclude il Ministro.

