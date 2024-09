MASAF * G7: IL MINISTRO LOLLOBRIGIDA ALLE DELEGAZIONI, «BENVENUTI A SIRACUSA, ORGOGLIOSO DI OSPITARVI IN SICILIA»

11.17 - venerdì 27 settembre 2024

Il ministro Lollobrigida apre il G7 Agricoltura a Siracusa. “Benvenuti a Siracusa, sono orgoglioso di ospitarvi in Sicilia. Questa terra esprime al meglio la storia, la cultura e le tradizioni della nostra Nazione e ci offre il contesto ideale per discutere del futuro del settore agroalimentare. Vorrei, innanzitutto, esprimere il mio personale ringraziamento a tutte le Delegazioni presenti, ai membri del G7, alla Commissaria Josepha Sacko ai Ministri e ai Capi delegazione di Algeria, Angola, Costa d’Avorio, Egitto, Etiopia, Kenia, Mauritania, Senegal, Sud Africa, Tunisia, Uganda e alle organizzazioni internazionali per aver accolto il mio invito a partecipare al G7 Agricoltura”. È quanto ha dichiarato il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida in apertura dei lavori del G7 Agricoltura.