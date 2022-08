MARGHERITA COGO * STATI GENERALI DONNE: « OGNI GIORNO ALLE 18.00 TRIBUNA ELETTORALE ON-LINE, IL VIA CON ROBERTA BERGAMO (PATT) »

19.48 - mercoledì 31 agosto 2022

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

***

COMUNICATO #tribunaelettorale #statigeneralidonne dal 1 settembre, ogni giorno alle ore 18.00. Autonomie, territorio, femminismo di Margherita Cogo, Comitato scientifico degli stati generali delle donne

CHI E’ ROBERTA BERGAMO

È candidata al Senato nel collegio della Valsugana (Trentino), Vicesegretaria del PATT ( Partito Autonomista Trentino Tirolese), consigliera comunale del comune di Pergine Valsugana.

Ha ricoperto ruoli di responsabilità, quale ad esempio di General Manager, in occasione delle Universiadi invernali, tenutesi in Trentino nel 2013.

Ora è pensionata, dopo aver svolto il ruolo di assistente amministrativa in alcuni enti pubblici, quali il comune di Trento e nella Comunità Alta Valsugana Brenstol.

Oggi candida sotto i segni del PATT/SVP, senza allearsi con alcun polo, blockfrei, letteralmente non allineato. Negli ultimi decenni l’alleanza, per cui candida, si era alleata con il centrosinistra, ma oggi con la probabilità altissima della vittoria del centrodestra, ha deciso di rimanere neutrale e di far pesare i propri possibili senatori e deputati nel prossimo Parlamento, a fronte di ulteriori concessioni alla nostra

COS’E L’AUTONOMIA IN TRENTINO

Va detto che le nostre due Province Autonome di Trento e Bolzano e la nostra Regione Autonoma, negli ultimi 4 anni di governo di centrodestra in Trentino e dell’accordo di governo in Alto Adige con la Lega, non hanno prodotto più alcuna norma di attuazione delle Statuto di Autonomia e questo non aiuta l’autogoverno del territorio. La Carta Costituzionale e gli Statuti di rango costituzionale, vanno declinati e aggiornati costantemente con previsioni puntuali sia sotto il profilo finanziario come normativo.

RIFLESSIONE FEMMINISTA

Una breve riflessione di stampo femminista, laddove femminismo significa parità di diritti e doveri tra donne e uomini.

Giorgia Meloni ha recentemente affermato:

“Le donne di destra interpretano la parità come una sfida e non come una concessione. Noi sappiamo che, qualunque sia il nostro sesso, nessuno ti regala niente. Sto al gioco degli uomini e non ho mai accettato il principio di ricevere un trattamento diverso perché donna, perché voglio raggiungere i miei obiettivi grazie alle mie capacità e non per il genere. Anche perché sono convinta che le donne abbiano delle capacità distintive che possono fare la differenza”.

Innanzitutto, come donna di sinistra, ho sempre pensato che la parità fosse un diritto, sancito anche dalla nostra Costituzione. È chiaro che per abbattere il monopolio politico degli uomini si debbano usare tutti i mezzi lecitamente possibili e che in una prima fase si debba “stare al gioco” degli uomini, ma non per imitarli e mi pare che la Meloni tracci invece una linea politica in coerenza con quella maschile.

Concordo con la leader di FdI che le donne possano fare la differenza, ma solo se gli obiettivi politici hanno al centro la volontà di ridurre, se non eliminare le disuguaglianze oggi esistenti tra donne e uomini e non ho sentito una sola parola della Meloni, in questa direzione.

tribunaelettorale #statigeneralidonne

Isa Maggi, coordinatrice nazionale degli Stati generali delle Donne ed Alleanza delle Donne

Dal 1 settembre 2022 alle ore 18 gli Stati generali delle Donne iniziano una nuova rubrica dedicata alle elezioni politiche del 25 settembre per capire cosa pensano le donne, chi voteranno e se è davvero grande “l’astensionismo “che serpeggia nel mondo femminile. Ogni giorno avremo una candidata o un candidato e con loro dialogheremo intorno ad una serie di domande.

Ogni giorno scriveremo una riflessione da condividere verso le elezioni. Il 1 settembre iniziamo con le Autonomie del Trentino. Margherita Cogo dialoga con Patrizia Bergamo e metteremo a fuoco anche i sondaggi con Raffaele Settimio, le “parole della cittadinanza “con Alessia Micoli. Parleremo di diritti con Maria Lippiello e di economia delle imprese, di fiscalità e di semplificazione con Isa Maggi.

Il collegamento su Zoom:

https://us02web.zoom.us/j/82425110717?pwd=QmdyM1htYUJtYzZxVy9idVZTMUhIdz09

ID riunione: 824 2511 0717

Passcode: 003068

Ed anche sul canale Youtube degli stati generali delle donne, in diretta streaming qui:

https://www.youtube.com/channel/UCc8egOYFSK9q0-zGl2gBtdw