MANICA (PD – TRENTINO) * POLEMICHE: «SOLIDARIETÀ ALLA MAGISTRATURA, DAVANTI AD OGNI TENTATIVO DI DELEGITTIMAZIONE»

13.41 - lunedì 18 novembre 2024

Il Gruppo consiliare del PD del Trentino solidale con i Magistrati italiani e con il loro prezioso lavoro, di fronte alle polemiche di questi giorni. Davanti all’acuirsi dello scontro fra il potere esecutivo e quello giudiziario in questo Paese ed in presenza di un tentativo politico di delegittimazione della Magistratura e dei compiti che ad essa assegna la Costituzione, il Gruppo consiliare provinciale del PD del Trentino esprime sentimenti di sincera vicinanza e solidarietà nei riguardi di tutti i Giudici e Magistrati chiamati dalle leggi nazionali e dalle regole comunitarie a far rispettare norme e disposizioni vigenti, anche se ciò non incontra sempre il favore delle maggioranza parlamentari e della politica.

Ciò a cui stiamo assistendo in questi giorni è oltremodo pericoloso, non solo perché rischia di minare l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, ma anche perché costituisce un attacco alla convivenza civile ed ai valori della Repubblica democratica nata dalla Resistenza.

Il Presidente del Gruppo cons. PD del Trentino

Alessio Manica