MANICA (PD) – INTERROGAZIONE * NUOVO OSPEDALE CAVALESE: « QUALE IL RUOLO DI DOLOMITI ENERGIA NEL PROGETTO DI PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP?

In data 28/11/2022 la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione 2173/2022 avente ad oggetto l’approvazione del progetto di fattibilità e la dichiarazione di pubblico interesse della proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) presentata in data 17 marzo 2021 dalla società MAK Costruzioni srl in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società SIRAM S.p.A., Dolomiti Energia Solutions srl e Intesa Sanpaolo S.p.A., avente ad oggetto la Realizzazione di un’operazione di Public Private Partnership (PPP) per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la realizzazione e il finanziamento del nuovo ospedale delle valli di Fiemme e Fassa, nonché il suo mantenimento in efficienza per 18 anni nel Comune di Cavalese.

In data odierna il Consigliere del Gruppo PD del Trentino Alessio Manica ha depositato un’interrogazione (qui allegata) per chiedere chiarimenti rispetto al ruolo in questa partita di Dolomiti Energia Solutions srl.

Il Socio unico di Dolomiti Energia Solutions è Dolomiti Energia Holding. La capogruppo Dolomiti Energia Holding SpA è un Ente di Interesse Pubblico e ha un azionariato misto. Il 63,9% delle quote, appartiene ad azionisti pubblici: i principali sono la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento e quello di Rovereto.

Manica: “Allo scrivente risulta piuttosto curioso il fatto che una società a controllo pubblico partecipi di sua sponte ad un’operazione così rischiosa dato che al momento della presentazione della proposta di PPP non c’era alcuna compatibilità normativa, urbanistica – a tutt’oggi assente – e tanto meno alcun riconoscimento dell’interesse pubblico.”

Con l’interrogazione il Consigliere chiede alla Giunta se la partecipazione di Dolomiti Energia Solutions srl alla proposta Public Private Partnership (PPP) è stata discussa e avvallata dalla Provincia Autonoma di Trento, se si con quale atto e in quale data e se no, se ritiene che la partecipazione a questo tipo di iniziative rientra nella mission di Dolomiti Energia Holding.

Interrogazione a risposta scritta

Sul ruolo di Dolomiti Energia nel progetto di Public Private Partnership (PPP) relativo al nuovo Ospedale di Cavalese

In data 28/11/2022 la Giunta provinciale ha adottato la deliberazione 2173/2022 avente ad oggetto “Proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) presentata dalla società MAK Costruzioni srl in costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con le società SIRAM S.p.A., Dolomiti Energia Solutions srl e Intesa Sanpaolo S.p.A., avente ad oggetto la Realizzazione di un’operazione di Public Private Partnership (PPP) per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la realizzazione e il finanziamento del nuovo ospedale delle valli di Fiemme e Fassa, nonché il suo mantenimento in efficienza per 18 anni nel Comune di Cavalese (TN), ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. eee) e lett. ggg), 180, 183 comma 15 e 16 e 187 del d.lgs. n. 50/2016. Approvazione progetto di fattibilità e dichiarazione di pubblico interesse.”

Nella delibera si legge che è in data 17 marzo 2021, acquisita al protocollo n. 189358 di pari data, è pervenuta alla Provincia una “proposta presentata dalla società MAK Costruzioni srl in raggruppamento temporaneo di imprese con le società SIRAM S.p.A., Dolomiti Energia Solutions srl e Intesa Sanpaolo S.p.A. avente ad oggetto la Realizzazione di un’operazione di Public Private Partnership (PPP) per la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva, la realizzazione e il finanziamento del nuovo ospedale delle valli di Fiemme e Fassa, nonché il suo mantenimento in efficienza per 18 anni nel Comune di Cavalese (TN), ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. eee) e lett. ggg), 180, 183 comma 15 e 16 e 187 del D.lgs. n. 50/2016.”

Si legge inoltre che “La proposta, nella sua ultima versione, ha ad oggetto l’attivazione di un PPP, a iniziativa privata, ai sensi dell’articolo 28 della l.p. 2/2016 e degli articoli 180, 183, commi 15 e 16, e 187 del d.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione del nuovo ospedale delle valli di Fiemme e Fassa nel comune di Cavalese. L’intervento si propone di raggiungere l’obiettivo di realizzare una struttura moderna ed efficiente, adeguata ai più recenti standard di edilizia ospedaliera, di organizzazione sanitaria, di sicurezza strutturale, impiantistica e di efficienza energetica. L’area nella quale è previsto l’intervento è localizzata in località Masi di Cavalese, sul confine catastale tra i comuni di Cavalese e Tesero, su un terrazzamento prevalentemente di proprietà della Magnifica Comunità della Val di Fiemme, situato tra la strada provinciale nr. 240 ed il torrente Avisio.”

Con l’atto citato la Giunta provinciale ha deciso “di fare proprie le conclusioni rassegnate dal Navip con il verbale n. 11 dd. 24/10/2022, acquisito al protocollo n. 761142 di data 7 novembre 2022” sotto i profili “della funzionalità, della sostenibilità economico-finanziaria, del contenuto dello schema di convenzione, della relazione sulle caratteristiche del servizio e della gestione, della durata della concessione e degli ulteriori elementi prescritti dal codice dei contratti pubblici”; “di individuare nella realizzazione di un nuovo ospedale, afferente ai territori delle Valli di Fiemme, Fassa e Cembra, la scelta più coerente nell’ottica di riorganizzazione in senso territoriale dell’Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari”; e di “dichiarare la fattibilità ed il pubblico interesse della proposta presentata e di approvare nello specifico il progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera proposta”, subordinando il tutto “al positivo adeguamento urbanistico descritto negli atti istruttori richiamati, nel rispetto del PUP, PGUAP, di tutti gli ulteriori strumenti urbanistici previsti e previa positiva acquisizione delle aree interessate dalla costruzione dell’erigenda struttura.”

Non si vuole qui entrare nel dettaglio della proposta progettuale, ne della procedura amministrativa afferente. Ma avere maggiori informazioni relativamente alla presenza tra i proponenti di Dolomiti Energia Solutions srl.

Dolomiti Energia Solutions srl nasce dalla fusione di Dolomiti Energia Rinnovabili con Nesco, “società già affermate nel campo delle energie rinnovabili e dell’efficienza energetica”, come si legge sul sito dell’azienda. Il Socio unico di Dolomiti Energia Solutions è Dolomiti Energia Holding. La capogruppo Dolomiti Energia Holding SpA è un Ente di Interesse Pubblico e ha un azionariato misto. Il 63,9% delle quote, appartiene ad azionisti pubblici: i principali sono la Provincia Autonoma di Trento, il Comune di Trento e quello di Rovereto.

Allo scrivente risulta piuttosto curioso il fatto che una società a controllo pubblico partecipi di sua sponte ad un’operazione così rischiosa dato che al momento della sua presentazione non c’era alcuna compatibilità normativa, urbanistica (a tutt’oggi assente) e tanto meno il riconoscimento dell’interesse pubblico;

Tutto ciò premesso, visto anche il ruolo della Provincia nella compagine societaria di Dolomiti Energia Holding,

si interroga la Giunta provinciale per sapere

1. se la partecipazione di Dolomiti Energia Solutions srl alla proposta Public Private Partnership (PPP) di cui sopra è stata discussa e avvallata dalla Provincia Autonoma di Trento;

2. se si, con quale atto e in quale data;

3. se no, se ritiene che la partecipazione a questo tipo di iniziative rientra nella mission di Dolomiti Energia Holding.

A norma di regolamento si chiede risposta scritta.

cons. Alessio Manica