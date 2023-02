MANICA (PD) * ENERGIA – IMPUGNAZIONE GOVERNO: « LA LEGGE PAT SULL’IDROELETTRICO È L’ENNESIMA CIALTRONERIA LEGISLATIVA DELLA GIUNTA FUGATTI »

11.16 - venerdì 3 febbraio 2023

Come ampiamente previsto sulla norma tanto voluta dal Presidente Fugatti e dalla sua Giunta– e fideisticamente sostenuta da tutta la maggioranza – per prorogare le grandi concessioni idroelettriche si è abbattuta la scure dell’impugnativa del governo.

L’esito di questa vicenda, al pari di molte altre in questi quattro anni e mezzo, era ampiamente prevedibile. E infatti noi – per l’ennesima volta – avevamo in tutti i modi possibili evidenziato che non c’erano ne le condizioni politiche ne tanto meno quelle tecniche per adottare quella norma. Ma ancora una volta, per ragioni propagandistiche e con la speranza che un Governo amico potesse con un colpo di spugna cancellare una palese incompatibilità, la Giunta Fugatti ha deciso di allestire questa ennesima messa in scena.

Così la legislatura si avvia alla conclusione con una gestione della questione idroelettrica che peggio di così non si poteva fare. In questi preziosi anni non si sono affrontati con convinzione scenari alternativi a quelli delle gare per le grandi concessioni, e non serviva di certo l’emergenza energetica di questi due anni per dimostrare la strategicità del bene acqua nel governo di questo territorio. E ora si va a grande velocità verso le gare, con tutti i rischi che ciò comporta, con buona pace del tavolo di confronto interministeriale promesso dal Governo a mo’ di carotina dopo la grande bastonata.

Ancora peggio la Giunta Fugatti ha fatto sulle piccole concessioni, approvando una norma raffazzonata, anch’essa completamente rivista dal governo, che ci ha permesso di assurgere al poco inviato ruolo di territorio apripista nella messa gara delle piccole centraline. Bel modo di difendere l’Autonomia approvare leggi provinciali che espongono il nostro bene più prezioso ai mercati internazionali dell’energia; ottimo lavoro, non c’è che dire!

Sono talmente tante le leggi impugnate e le figuracce che la Giunta Fugatti ha fatto fare al Trentino che è difficile anche solo tenere il conto. Un famoso detto diceva che “col tèmp e co’ la paia madura anca i nèspoi”, ma qui invece dopo quasi cinque anni di Governo gli errori della Giunta provinciale sono sempre gli stessi, e forse la situazione è andata addirittura peggiorando. Invece che la costruzione paziente di soluzioni condivise con lo Stato, si continuano a farer forzature e propaganda, con buona pace della reputazione dell’Autonomia. Del resto che questa Giunta non sia all’altezza del compito assegnatole è un fatto riconosciuto ormai anche da forze presenti all’interno della maggioranza stessa.

Ma chi paga i costi di questa sciatteria istituzionale? I trentini e le trentine, ovviamente, e la nostra Autonomia.

Alessio Manica

Consigliere Provinciale e Regionale

Gruppo del Partito Democratico del Trentino