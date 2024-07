MANICA E DAL RI (PD – TRENTINO) * GRANDI CARNIVORI: «“QUESTIONE ORSO”, L’INERZIA DELLA GIUNTA PAT NON HA GIUSTIFICAZIONI»

16.15 - venerdì 19 luglio 2024

Ci mettessero metà dell’impegno che hanno messo in questi mesi e ore a sistemare poltrone e a spartirsi la torta forse si comincerebbe a vedere un’altra gestione della “questione orso”. Il centrodestra è al governo da sei anni, anni di completo abbandono degli strumenti veri di gestione della specie orso. Grazie alle minoranze è a disposizione, dalla scorsa legislatura, lo stanziamento per assumere nuovi forestali ma non è ancora stato fatto nulla e nel frattempo il panico aumenta e con esso il conflitto tra Trentini e, appunto gli orsi.

E non funziona nemmeno più il teatrino di dire che è colpa d’altri, come abbiamo visto nuovamente fare l’altro giorno dall’assessore competente che chiamava in causa l’euro deputato sudtirolese, (peraltro espressione della forza politica con la quale governano in regione).

La situazione non è più ordinaria e necessita di uno sforzo straordinario a partire dalle risorse umane che si dedicano alla sua gestione, per ridare ai cittadini la certezza che l’ente pubblico governa il tema.

Il presidente e la giunta hanno tutti gli strumenti per tutelare la popolazione dagli orsi pericolosi, sulla cui rimozione abbiamo sempre convenuto come strumento per salvaguardare la specie e la convivenza .

Ora e non domani.

Alessio Manica Capogruppo provinciale PD del Trentino

Alessandro Dal Ri Segretario PD del Trentino

