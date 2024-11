MAGISTRATURA DEMOCRATICA * «LA STRAORDINARIA NECESSITÀ E URGENZA DI IMPEDIRE AI MAGISTRATI DI PARTECIPARE ALLE RIFLESSIONI GIURIDICHE»

14.56 - sabato 23 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

La straordinaria necessità e urgenza di impedire ai magistrati di partecipare alle riflessioni giuridiche. “Sempre, tra le tante sofferenze che attendono il giudice giusto vi è anche quella di sentirsi accusare, quando non è disposto a servire una fazione, di essere al servizio della fazione contraria”. Con questo scritto di Piero Calamandrei, Magistratura democratica ribadisce che:

“Il Governo propone un decreto legge perché sarebbe di ‘straordinaria necessità e urgenza’ impedire ai magistrati di partecipare al dibattito tra i giuristi, insieme ad avvocati e professori, sulle leggi. Se lo faranno dovranno poi astenersi dal trattare tutti i processi in cui dovesse essere applicata la legge di cui hanno discusso. Questo farà sì che i magistrati, esperti di un settore del diritto, non potranno più parlarne – prosegue la dura nota della corrente progressista Magistratura democratica – facendo venire meno il confronto con gli altri giuristi; significherà impedire ai magistrati di spiegare le norme ai loro colleghi nella Scuola superiore della magistratura.

Oppure – conclude il comunicato di Md – si deve pensare che questa norma sarà utilizzata per colpire chi non adotterà decisioni gradite a maggioranze politiche, andando a scavare con un dossieraggio, come è già avvenuto, per scoprire che in passato quel magistrato ha espresso un’opinione”.