MAGISTRATURA DEMOCRATICA * CSM: «NOMINE DIRIGENTI UFFICI GIUDIZIARI, BATTUTA PER DUE SOLI VOTI LA NOSTRA PROPOSTA RIFORMATRICE»

09.18 - mercoledì 4 dicembre 2024

Le nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari: battuta per due soli voti la proposta riformatrice di Md. L’esecutivo di Magistratura democratica prende posizione riguardo la proposta di riforma dei criteri di nomina dei dirigenti degli uffici giudiziari proposta dalla corrente progressista delle toghe:

“Ieri il Consiglio superiore della magistratura ha deliberato la revisione del Testo Unico sulla dirigenza giudiziaria. La riforma era imposta formalmente dall’entrata in vigore del decreto legislativo n. 44/2024 (c.d. riforma Cartabia) ma sostanzialmente dalla necessità di riformare un sistema – quello delle nomine dei dirigenti degli uffici giudiziari – che ha messo in discussione l’indipendenza interna della magistratura, la legittimità e la legittimazione dell’operato dell’organo di governo autonomo della magistratura e la percezione che ciascun magistrato ha del proprio lavoro: scenari rivelati in modo chiaro dagli scandali che hanno investito la magistratura negli ultimi anni.

Si è arrivati alla discussione in plenum Csm con due proposte che marcavano tra loro significativi punti di differenza. La scelta dell’una o dell’altra opzione avrebbe rivelato quanto fosse autentica la volontà di cambiamento che ogni componente della magistratura va predicando da anni.

Magistratura democratica ha sostenuto un testo che rendeva più stringenti i criteri predeterminati mettendo al centro della discrezionalità non più solo la – sempre opinabile – valutazione che si scatena sulle singole nomine, ma soprattutto la scelta di criteri predeterminati per il Consiglio superiore della magistratura come auto-vincolo all’esercizio del proprio potere. La votazione in plenum ha visto prevalere con una stretta maggioranza (16 favorevoli, 14 contrari, un astenuto) la proposta della corrente conservatrice Magistratura indipendente, peraltro appoggiata in maniera decisiva anche da AreaDG: il Csm ha perduto un’occasione di riforma, preferendo, con questa maggioranza, rimanere fermo a un passato che ha prodotto evidenti danni”.

Esecutivo Magistratura democratica