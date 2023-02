MAESTRI (PD) * V COMMISSIONE PAT: « CONSIGLIERE GUGLIELMI, NON HA DIMOSTRATO MATURITÀ DEMOCRATICA PER IL CONFRONTO IN ESSERE »

12.04 - giovedì 23 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

QUANDO SCARSEGGIA IL SENSO DELLE ISTITUZIONI. La Consigliera PD Lucia Maestri stigmatizza il comportamento di chi non regge il confronto democratico durante i lavori della V Commissione legislativa. Pur non nutrendo molti dubbi sulla debole consistenza del senso delle istituzioni che talora alberga nell’attuale maggioranza provinciale, il comportamento tenuto dal rappresentante ladino durante le audizioni promosse dalla V Commissione legislativa, della quale la scrivente è componente, è di una tale gravità da imporre una riflessione pubblica.

Se la manifestazione del dissenso è il sale della democrazia, l’abbandono vistoso delle proprie funzioni da parte di un Consigliere provinciale, per marcare platealmente una personale criticità verso l’altrui pensiero, diventa atto di spregio nei riguardi anzitutto dell’interolocutrice, così come della Commissione legislativa e dell’intera istituzione consiliare.

I fatti sono noti. Ieri, durante l’intervento della Prorettrice dell’ateneo trentino, prof.a Barbara Poggio, ascoltata in sede d’esame della proposta di disegno di legge n. 148 (“Modificazioni della legge provinciale sulla scuola 2006”) sottoscritto anche dall’esponente della “Lista Fassa”, Cons. Luca Guglielmi, quest’ultimo evidentemente non condividendo il confronto in essere, abbandonava mugugnando il suo compito di Commissario e si allontanava dai lavori, accampando la scusa di essere stato criticato nei giorni scorsi dalla stessa Prorettrice. Senza voler entrare nel merito del contendere, non si può però non sottolineare come simili comportamenti delegittimano le istituzioni e la politica stessa, riducendo il confronto democratico ad una discussione da osteria. Per senso di responsabilità e di rispetto non si abbandonano i lavori assembleari, che rappresentano l’impegno professionale del singolo Consigliere e che meritano sempre il massimo rispetto. Spiace considerare come qui si è persa l’ennesima occasione per dimostrare una minima maturità democratica e la consapevolezza del ruolo rivestito.

Cons.ra Lucia Maestri