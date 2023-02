MAESTRI (PD) * SCUOLE INFANZIA: « REPLICA A PACCHER, È INDECENTE DEMOLIRE AUTOREVOLEZZA COMPETENZA E CREDIBILITÀ DEL CORPO DOCENTE »

20.45 - domenica 19 febbraio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla segnalazione stampa di presenza social inviata all’Agenzia Opinione) –

///

LINK

Ma bastaaaa!!! Basta con questi tre! “Fa comodo al corpo insegnante stare a casa il mese di luglio pagate senza lavorare! Noi riteniamo che visto che percepiscono lo stipendio è opportuno che vadano a lavorare”.

Le parole di Roberto Paccher consigliere provinciale della Lega, e Vicepresidente del Consiglio regionale del Trentino Alto Adige-Südtirol, sono inaccettabili. Demolire la autorevolezza, la competenza e la credibilità del corpo docente è indecente. E francamente non possono essere credibili nemmeno le parole di uno come il consigliere Cia che in calcio d’angolo asserisce: “Non possiamo umiliare gli insegnanti e trattare la scuola come un baby-sitteraggio”.

Ma questi, l’uno e l’altro e quell’altro si rendono conto che giocano le loro partitine interne sulla pelle di una istituzione “La Scuola” architrave della formazione dei cittadini/e dell’oggi e del domani? Si rendono conto che le insegnanti sono solide figure di riferimento per la formazione dei nostri piccoli?

Che poi Claudio Cia, consigliere di Fratelli d’Italia, difenda le insegnanti nel momento preciso in cui deposita un disegno di legge che ne limita la libertà di insegnamento è tutto dire!

Inaccettabile teatrino, quello del centro destra! Con un assessore, Bisesti silente sostenitore di questa becera politica da bar! Quest’ultimo ancor più indecente, perchè da sempre fa il pesce in barile!

*

Lucia Maestri

Consiglio Provincia autonoma Trento (Pd Trentino)