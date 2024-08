MAESTRI (PD) – INTERROGAZIONE * GUARDIE MEDICHE E PUNTI NASCITA: «LA GIUNTA PAT RICONOSCE L’ERRORE DELLA CAMPAGNA DEMAGOGICA DEL PASSATO?»

rimane da capire come si intenda rivedere il servizio di continuità assistenziale, soprattutto nel medio periodo, come ha correttamente rilevato la Consulta della Salute.

La domanda che sorge spontanea, a fronte di questa situazione, riguarda soprattutto la posizione del resto della maggioranza di governo. Tutta la destra – ed in particolar modo la Lega Salvini – della questione dei “punti nascita” e delle Guardie mediche hanno fatto, in passato, la madre di tutte le battaglie, fomentando nelle periferie la balzana idea propagandistica che una semplice revisione degli ambiti delle Guardie mediche avrebbe privato i cittadini dei più basilari servizi di assistenza sanitaria.

Raggiunto il potere però, nella scorsa Legislatura nulla è stato fatto in proposito: non si sono ripristinate le sedi di Guardia medica ed anzi, qualcuna è stata chiusa nel più totale silenzio, a causa della carenza di medici, esattamente come previsto e dichiarato ancora otto anni fa. E adesso? Quali prospettive intende perseguire la Provincia? Ostinarsi nell’evidenza dell’errore o cambiare finalmente rotta?

Tutto ciò premesso si interroga la Giunta provinciale per sapere

-se la stessa riconosce l’errore della campagna demagogica del passato;

– se intende scusarsi con i cittadini trentini per aver perso, inutilmente, otto anni di tempo, ponendo il sistema sanitario provinciale in una situazione di grave difficoltà, se solo pensiamo alle liste d’attesa, anziché aver utilizzato quegli anni per fare le riforme necessarie e che ci avrebbero permesso oggi di essere ben più solidi, in ambito sanitario, di quanto lo siamo realmente; –

– se tutta la maggioranza concorda con le proposte dell’Assessore alla Salute sulle materie trattate nella presente interrogazione.

A norma di regolamento si richiede risposta scritta.