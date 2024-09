MAESTRI E MANICA (PD) * TRENTINO MUSICA ARENA: «ABBIAMO PRESENTATO UN ESPOSTO ALLA CORTE DEI CONTI, PER ACCERTARE PROFILI DI ILLICEITÀ»

14.30 - martedì 17 settembre 2024

In coerenza con quanto più volte dichiarato, i Consiglieri del PD del Trentino Lucia Maestri e Alessio Manica hanno depositato oggi un atto di esposto presso la Procura regionale della Corte dei Conti, al fine di accertare eventuali profili di illiceità contabile nella gestione della “Trentino Music Arena”, con particolare riguardo alla stagione degli eventi estivi 2024.

Questa decisione è stata presa a fronte dell’evidente disavanzo passivo del bilancio dell’ente – Centro Servizi culturali “S. Chiara” – a causa di una stagione estiva ricca solo di incognite e che ha prodotto risultati ben inferiori alle stesse aspettative degli organizzatori, ma anche per rendere trasparenti le non poche reticenze della Provincia nel fornire i dati dettagliati relativi ai costi di realizzo e di gestione dell’area San Vincenzo, posto che ogni spesa in proposito è stata sostenuta esclusivamente con denaro pubblico.