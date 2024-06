“MACQUARIE ASSET MANAGMENT“ * IDROELETTRICO: «ABBIAMO CEDUTO IL 40% DI HYDRO DOLOMITI ENERGIA A “IL CONSORZIO”»

16.25 - martedì 25 giugno 2024

Macquarie Asset Management ha raggiunto un accordo per la vendita della quota del 40% detenuta da Macquarie European Infrastructure Fund 4 in Hydro Dolomiti Energia (HDE), a un consorzio composto da Equitix Euro Funds, Tages Capital SGR S.p.A., e La Finanziaria Trentina S.p.A. insieme a co-investitori industriali locali e istituzioni (il “Consorzio”). I termini dell’operazione implicano una valutazione dell’azienda di circa €1 miliardo.

HDE gestisce 29 impianti idroelettrici nella provincia di Trento, con una capacità installata di 1,3GW. Gli stabilimenti idroelettrici di HDE producono elettricità per alimentare circa un milione di abitazioni all’anno.

Stéphane Brimont, Managing Director di Macquarie Asset Management, ha dichiarato: “L’energia idroelettrica è un asset strategico, che svolge un ruolo chiave nella transizione energetica e si dimostra essere una fonte di energia pulita cruciale per il sistema, permettendo diaccelerare l’installazione di nuovi impianti solari ed eolici in tutta Italia. Sotto la nostra guida insieme al Gruppo Dolomiti Energia, HDE ha continuato a fornire energia elettrica in maniera sicura ed affidabile, sviluppando al contempo un team altamente qualificato nelle operazioni tecniche e commerciali, e contribuendo all’economia della provincia. Auguriamo all’azienda ogni successo nell’intraprendere questo nuovo capitolo”.

Macquarie European Infrastructure Fund 4 ha investito in HDE nel 2016. In partnership con il Gruppo Dolomiti Energia, Macquarie Asset Management ha affiancato HDE nell’ulteriore rafforzamento delle condizioni dell’asset, nello sviluppo di posti di lavoro e competenze locali, e nella preparazione delle sue ambizioni strategiche a lungo termine.

Macquarie è un investitore di lungo termine nelle infrastrutture italiane. Oltre a HDE, i fondi gestiti da Macquarie stanno supportando lo sviluppo del sistema autostradale nazionale italiano attraverso Autostrade per l’Italia, e stanno accelerando gli investimenti in infrastrutture digitali di alta qualità attraverso Open Fiber.

Hugh Crossley, CEO di Equitix Investment Management Limited, ha commentato: “Equitix è molto orgogliosa di investire in HDE, che è determinante per la sicurezza energetica dell’Italia e rappresenta un importante asset per la transizione energetica. L’Italia è un mercato chiave per Equitix, dove investiamo in infrastrutture ed energie rinnovabili da oltre un decennio. Siamo inoltre lieti di continuare la nostra collaborazione con i nostri amici e co-azionisti del Gruppo Dolomiti Energia, di cui siamo azionisti dal 2021.” L’operazione con il Consorzio è soggetta al soddisfacimento di determinate condizioni, compreso il diritto di prelazione di ultima istanza esercitabile dal Gruppo Dolomiti Energia. Si prevede che l’operazione raggiunga il financial close entro il quarto trimestre del 2024.

* Macquarie Asset Management è una società di asset management globale, integrata nei mercati pubblici e privati. Affidabile per istituzioni, governi, fondazioni e individui, gestiamo circa €542,5 miliardi in asset, offrendo una gamma diversificata di soluzioni di investimento che includono asset reali, real estate, credito, azioni e multi-asset. Macquarie Asset Management fa parte di Macquarie Group, un gruppo finanziario diversificato che offre ai clienti servizi di asset management, finanza, banking, consulenza e soluzioni di rischio e capitale attraverso debito, equity e commodities. Fondata nel 1969, Macquarie Group impiega circa 21.000 persone in 34 mercati ed è quotata all’Australian Securities Exchange. Tutti i dati sono aggiornati al 30 settembre 2023. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.macquarie.com /// MILAN, 24 June 2024 – Macquarie Asset Management has reached an agreement to sell Macquarie European Infrastructure Fund 4’s 40 per cent stake in Hydro Dolomiti Energia (HDE) to a consortium comprised of Equitix Euro Funds, Tages Capital SGR S.p.A., and La Finanziaria Trentina S.p.A. together with local industrial co-investors and institutions (the Consortium). The terms of the transaction imply a valuation of approximately €1 billion for the business.

HDE operates 29 hydropower plants across the Italian province of Trento, representing 1.3 GW of installed capacity. HDE’s hydropower plants produce electricity to power the equivalent of approximately one million homes annually.

Stéphane Brimont, a Managing Director at Macquarie Asset Management, said: “Hydropower is a strategic asset, playing a key role in the energy transition and providing a clean and system-critical source of power as the installation of new solar and wind accelerates across Italy. Under our stewardship with the Dolomiti Energia Group, HDE has continuously provided a secure and reliable source of electricity while developing a highly-skilled technical and commercial operations team, and contributing to the economy of the province. We wish the business every success as it embarks on its next chapter.”

Macquarie European Infrastructure Fund 4 first invested in HDE in 2016. In partnership with Dolomiti Energia Group, Macquarie Asset Management has supported HDE in further strengthening the asset condition, developing local jobs and expertise, and preparing its long term strategic ambitions.

Macquarie is a long-term investor in Italian Infrastructure. In addition to HDE, Macquarie-managed funds are supporting the development of Italy’s national motorway system via Autostrade per l’Italia, and is accelerating investment in high quality digital infrastructure through Open Fiber.

Hugh Crossley, CEO of Equitix Investment Management Limited, said: “Equitix is very proud to be investing in HDE, which is critical to Italy’s energy security and a major energy transition asset. Italy is a core market for Equitix where we have been investing in infrastructure and renewable energy for more than a decade. We also look forward to continuing our collaboration with our friends and fellow shareholders at Dolomiti Energia Group, where we have been a shareholder since 2021.”

The transaction with the Consortium is subject to the satisfaction of certain conditions, including a last- look pre-emption right which may be exercised by Dolomiti Energia Group. It is expected that the transaction will reach financial close by Q4 2024.

Macquarie Asset Management is a global asset manager, integrated across public and private markets. Trusted by institutions, governments, foundations and individuals to manage approximately €542.5 billion in assets, we provide a diverse range of investment solutions including real assets, real estate, credit and equities & multi-asset.

Macquarie Asset Management is part of Macquarie Group, a diversified financial group providing clients with asset management, finance, banking, advisory, and risk and capital solutions across debt, equity and commodities. Founded in 1969, Macquarie Group employs approximately 21,000+ people in 34 markets and is listed on the Australian Securities Exchange.

All figures as at 30 September 2023. For further information, visit www.macquarie.com