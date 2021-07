M5S * SITO UFFICIALE: « AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ISCRITTI – VOTAZIONE SU STATUTO, POST DI VITO CRIMI »

LINK

Avviso di convocazione assemblea Iscritti – Votazione su Statuto – Postato il 17 luglio 2021 da Vito Claudio Crimi (Presidente del Comitato di Garanzia)

Cari iscritti,

è arrivato il momento di dotarsi di nuove regole, di una nuova struttura e di una nuova organizzazione che potranno proiettare al 2050 i valori identitari e la vocazione innovativa del MoVimento 5 Stelle, per affrontare al meglio le numerose sfide che il nostro Paese dovrà affrontare.

Il presidente Giuseppe Conte, su incarico del garante Beppe Grillo, ha pertanto elaborato una proposta di modifica dello Statuto che, oltre a definire con chiarezza ruoli e funzioni, introduce nuovi strumenti organizzativi e la Carta dei Principi e dei Valori.

In qualità di Presidente del Comitato di Garanzia, pertanto, revoco, su indicazione del Garante, l’indizione assembleare di cui alla mia precedente comunicazione del 2 luglio 2021 e convoco l’Assemblea degli iscritti dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 2 e 3 agosto in prima convocazione e dalle ore 10 alle ore 22 dei giorni 5 e 6 agosto in seconda convocazione per votare la proposta di modifica dello Statuto e contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021.

Le votazioni aventi ad oggetto le modifiche dello Statuto sono valide, in prima istanza, solamente qualora vi abbia partecipato almeno la maggioranza assoluta degli iscritti ed in seconda istanza qualunque sia il numero dei partecipanti, e in ogni caso sono assunte a maggioranza dei voti espressi.

Si specifica inoltre che potranno votare solo gli iscritti da almeno sei mesi, con identità certificata, come da Regolamento adottato dal Comitato di Garanzia.

Il testo del nuovo Statuto è consultabile qui

Ai sensi dello Statuto, gli iscritti aventi diritto a partecipare all’Assemblea potranno far pervenire eventuali osservazioni e/o considerazioni e/o opinioni entro le ore 20 di giovedì 22 luglio, scrivendo alla mail [email protected]

La votazione si svolgerà esclusivamente utilizzando lo strumento telematico on line SkyVote.

Di seguito il quesito che sarà oggetto della votazione:

Approvazione del nuovo Statuto associativo del Movimento 5 Stelle

Approvi la proposta di modifica dello Statuto, contenente anche la Carta dei principi e dei valori, visionabile sul sito www.movimento5stelle.eu e di contestuale revoca della deliberazione assembleare del 17 febbraio 2021?

Conseguentemente, in caso di approvazione della modifica dello Statuto, dovrà intendersi implicitamente modificato il Codice etico con sostituzione, ovunque ricorra, dell’espressione “Comitato direttivo” con l’espressione “Presidente”.

A seguito dell’eventuale approvazione del nuovo Statuto, l’assemblea sarà chiamata a votare per l’elezione del Presidente, indicato dal Garante, Beppe Grillo, nella persona del prof. Giuseppe Conte. In caso di approvazione dello Statuto, l’assemblea per la votazione del Presidente verrà convocata già nelle giornate successive. Seguirà, comunque, apposito avviso di convocazione nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto.

