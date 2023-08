LUCA GUGLIELMI (SEGRETARIO POLITICO ASSOCIAZIONE FASSA) * REPLICA A CIVETTINI: « SMETTA IL FU PRESUNTO “AMICO” DI PRENDERCI DI MIRA, CHI È CAMBIATO NON SIAMO NOI »

14.39 - sabato 19 agosto 2023

NOTA STAMPA SEGRETARIO POLITICO ASSOCIAZIONE FASSA.

Egregio Direttore Franceschi,

con stupore ho letto quanto dichiarato dal già Consigliere (e da noi ritenuto amico, con troppa fiducia malposta) Claudio Civettini. Lo stesso dichiara che: “I peggiori, a quel tempo, quei miei presunti “alleati” che si batterono per “spararmi “alla nuca, senza che vedessi in faccia il “fuciliere”. Dalla

Fassa in poi.”

Non voglio addentrarmi in considerazioni e valutazioni personali o di trascorsi comuni. Voglio solo ricordare che noi di Fassa ci esponemmo come tanti con distinguo rispetto a quanto deciso da Maurizio Fugatti nel settembre 2018. A riprova i vari comunicati e articoli ritrovabili sul web.

Posizione che, con il senno di poi non so se, da Segretario politico avrei nuovamente avallato.

Credevo in un’amicizia sincera e schietta, come quella che mi ha legato e mi lega a Sergio Divina (nonostante le strade e le scelte diverse liberamente prese), mi sono scontrato con un “opportunismo politico” che nessun fassano può accettare, con elucubrazioni che tutto hanno al di fuori che l’amicizia. Valore fondamentale ed imprescindibile anche in Valle di Fassa.

Smetta il fu presunto “amico” Civettini di prenderci di mira. Chi è cambiato non siamo noi dell’Associazione FASSA ma, semmai, il suo curioso interesse, soprattutto dopo la prima elezione della Senatrice Elena Testor. Di questo siamo grati a lui, per averci dimostrato la sua più grande caratteristica: “opportunismo travestito da amicizia”.

Questo a Sergio lo ho detto non meno di 2 mesi fa. Come ben noto siamo dove eravamo nel 2018, a sostegno di Maurizio Presidente per il secondo mandato.

Con buona pace di chi si è “spacciato” amico e con il rispetto di chi amico lo è stato e lo è realmente ma si propone come alternativa a cui non ci sentiamo di aderire.

Luca Guglielmi

Segretario politico Associazione Fassa