LUCA GUGLIELMI (FASSA) * ELISOCCORSO PAT – CAVALESE: « NON PROMESSE ELETTORALI, MA IMPEGNO CONCRETO »

18.49 - sabato 29 luglio 2023

Cinque voli nelle prime ore di servizio per il nuovo elicottero dislocato a Cavalese. Il consigliere Ladino Luca Guglielmi esprime grande soddisfazione per la prima giornata di servizio del Servizio Elicotteri della Provincia nella piazzola dell’Ospedale di Cavalese. Si tratta di un impegno preso lo scorso anno dal Consigliere Guglielmi e proprio oggi è stata la prima giornata sperimentale per diminuire il tempo di intervento per le valli di Fiemme e Fassa e per il Primiero.

Se qualcuno non credeva al fatto che questi propositi si sarebbero tramutati in fatti si deve ricredere. Ecco la foto del cons. Luca Guglielmi a Cavalese oggi pomeriggio : non promesse elettorali come diceva qualcuno ma impegno concreti, nella convinzione che questo esperimento si trasformerà in un servizio per le stagioni turistiche future.