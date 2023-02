LUCA GUGLIELMI * AMMINISTRATIVE TRENTINO: « COALIZIONE DA ALLARGARE, MA NOI SAREMO SICURAMENTE A FIANCO DI FUGATTI ANCHE NEL PROSSIMO AUTUNNO »

07.57 - mercoledì 8 febbraio 2023

UNA COALIZIONE DA ALLARGARE

Nel 2017, quando abbiamo iniziato a strutturare la coalizione che dall’ottobre 2018 governa il Trentino, abbiamo lavorato con tanta fatica per unire, allineare, mettere insieme decine di persone, caratteri, visioni, prospettive, ambizioni, sogni.

Non è stato un lavoro facile. Chi, come me, ha partecipato ricorda decine di riunioni faticose e, a volte, logoranti. Ma l’obiettivo era troppo grande e le intelligenze messe in campo dai nove partiti/ movimenti coinvolti hanno sempre avuto chiaro l’intento unificatore, la volontà di procedere assieme che fin dall’inizio ha caratterizzato tutti i nostri ritrovi. Oggi, a più di sei anni di distanza è impensabile per chi ha partecipato a quell’esperienza rinunciare a tutto il lavoro fatto, abdicare, chissà poi a favore di quale progetto.

La prima ragione, quindi, della nostra compattezza coalizionale attorno a Maurizio Fugatti è facilmente comprensibile : veniamo da un percorso comune, da una esperienza vincente, da un bagaglio ricco di soddisfazioni e non ci pensiamo nemmeno a lasciare il campo ad altre soluzioni.

La seconda ragione, oggi come allora, risiede nella necessità di impedire che il Trentino torni alle stagioni dell’inconcludenza, del litigio, degli assessori defenestrati, delle soluzioni ai problemi sempre discusse e mai messe in pratica, delle lotte tra bande che vanificavano i buoni propositi. No, con questi cinque anni di governo la coalizione popolare e autonomista per il cambiamento ha dimostrato compattezza anche a livello di Giunta e di Consiglio. Tante discussioni e pochissimi screzi, tanto lavoro e pochi litigi, per il bene del Trentino.

La terza ragione risiede nella straordinaria capacità del Presidente Fugatti di resistere agli eventi contrari, alle disgrazie climatiche, alla pandemia e alla crisi dovuta alla guerra. Perché mai dovremmo abbandonare un leader che ci ha guidati con decisione e forza, con dialogo e con comprensione, con lungimiranza e con saggezza? Impensabile per tutte le forze di maggioranza rinunciare al Fugatti bis, impensabile ed ingiusto perché non ha senso cambiare per cambiare, gettare al vento tutta questa esperienza solo perché qualcuno non gradisce, perché qualcun altro ha enormi ambizioni personali.

Noi autonomisti di Fassa, noi Associazione Fassa ribadiamo la ferma volontà di proseguire con il secondo tempo della Giunta Fugatti, una Giunta unita e propositiva che ha già mostrato di cosa è capace, che vuole continuare e finire il lavoro iniziato cinque anni fa. Ma vogliamo anche allargare i confini della coalizione, vogliamo aggiungere, accogliere chi intende condividere con noi e con Maurizio questo percorso di crescita.

Porte sempre aperte, quindi, a chi vuole entrare, a chi vuole confrontarsi sul futuro di questo bellissimo Trentino. Ma noi non rallenteremo il nostro cammino, noi saremo sicuramente a fianco di Fugatti anche nel prossimo autunno e con lui governeremo la provincia di Trento per i prossimi 5 anni.

Tutte le forze che hanno camminato insieme hanno confermato la fiducia a Fugatti, un segno evidente del suo buon lavoro, della sua leadership. Chi non riconosce questo non sarà con noi nella competizione di ottobre e non potrà ambire a governare il Trentino nel quinquennio 2023/2028.

Auspichiamo una larga convergenza sulla nostra proposta e siamo sicuri che sarà la Proposta Vincente.

LucaGuglielmi

Consigliere provinciale ladino

Segretario politico di Associazione Fassa