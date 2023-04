LORENZO DELLAI * ANIMALISTI CASA FUGATTI AVIO (TN): “ CONTESTARE LA POLITICA È DEMOCRAZIA, MANIFESTARE SOTTO L’ABITAZIONE È INCIVILTÀ “

19.49 - domenica 30 aprile 2023

La manifestazione animalista messa in campo difronte alla abitazione privata del Presidente Fugatti è inqualificabile e va condannata senza se e senza ma.

Non condivido granché di ciò che dice e fa il Presidente, come noto. E spero in una svolta politica alle prossime elezioni di ottobre. Ma è il Presidente democraticamente eletto dalla nostra Comunità Autonoma. E, dunque, è il Presidente pro tempore di tutti noi.

Contestare la sua politica è democrazia. Organizzare manifestazioni sotto la sua abitazione privata è segno di una inciviltà che non ci appartiene e che tutti dobbiamo respingere con la massima fermezza.

*

Lorenzo Dellai

Gia Presidente Provincia autonoma Trento