“L’ITALIA TORNA A CORRERE”: «IL CENTRODESTRA FESTEGGIA DUE ANNI DI GOVERNO, CON MELONI – TAJANI – SALVINI / IL 26-10 A TRENTO IL MINISTRO SCHILLACI (ELENCO NOMI – DATE – CITTÀ)

18.02 - venerdì 18 ottobre 2024

“L’ITALIA TORNA A CORRERE”: IL CENTRODESTRA FESTEGGIA DUE ANNI DI GOVERNO MELONI*

Da oggi iniziative in tutta Italia con la partecipazione di Ministri e Sottosegretari. Venerdì 25 ottobre Meloni, Salvini e Tajani alla chiusura di Bucci in Liguria. Tutte le date

Il centrodestra festeggia i risultati ottenuti dal governo Meloni a due anni dal suo insediamento. Si chiama “Due anni di governo Meloni – L’Italia torna a correre” l’iniziativa che vede i partiti della coalizione, a partire dal prossimo fine settimana, impegnati negli incontri in tutto lo Stivale: numerosi gli esponenti di governo che parteciperanno.

Il culmine sarà l’evento che vedrà la presenza contemporanea di Giorgia Meloni, Matteo Salvini e Antonio Tajani con gli altri leader del centrodestra per la chiusura della campagna elettorale di Marco Bucci, candidato a Presidente della Regione Liguria: l’appuntamento è per venerdì 25 ottobre alle ore 16.30 a Genova, presso l’Auditorium Magazzini del Cotone.

Il primo appuntamento delle iniziative per i due anni di governo Meloni è previsto oggi, venerdì 18 ottobre, a Matera alle ore 18 presso il Teatro Comunale Gerardo Guerrieri (via Vittorio Veneto, 23), al quale parteciperanno, fra gli altri, il Ministro delle Riforme Istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi.

Domani, sabato 19 ottobre, appuntamenti in Abruzzo e Sicilia. A L’Aquila (Hotel Canadian loc. Casermette) un incontro al quale parteciperanno, fra gli altri, il Ministro della Cultura Alessandro Giuli, il Sottosegretario alle Imprese e Made in Italy Fausta Bergamotto, il Sottosegretario all’Agricoltura Luigi D’Eramo e il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio. A Palermo (Hotel Joli, via Armari 11) alle 9:30 interverranno, fra gli altri, il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello Musumeci, il Ministro dello Sviluppo Economico Adolfo Urso e il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani.

Domenica 20 ottobre sarà la volta dell’Emilia Romagna: appuntamento a Bologna alle 10:30 (The Sidney Hotel di via Michelini 73) con la partecipazione, fra gli altri, del Ministro dell’Università Anna Maria Bernini, del Viceministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Galeazzo Bignami, del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni, del Presidente dei deputati di Fratelli d’Italia ⁠Tommaso Foti e ⁠della candidata del centrodestra alla Presidenza della Regione Emilia Romagna Elena Ugolini.

Il 21 ottobre l’appuntamento è fissato a Torino alle ore 20:30 (Green Pea Lingotto in Via Fenoglietti 20). Interverranno, fra gli altri, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, il Ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, il Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, il Presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

Nella serata del 24 ottobre l’evento sarà ad Aosta (Sala conferenze della BCC in Piazza Arco d’Augusto) alle 20:30 con la partecipazione del Ministro per la Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, il Presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

Venerdì 25 ottobre, oltre all’iniziativa di Genova con i leader del centrodestra, appuntamenti anche a Roma (Auditorium Seraphicum in via del Serafico 1) alle ore 16 con il Ministro della Cultura Alessandro Giuli e a Firenze (Net Record in via Massaia 98) alle ore 17:30 con il Ministro della Salute Orazio Schillaci, il Sottosegretario agli Esteri Giorgio Silli, il Presidente dei senatori di Fratelli d’Italia Lucio Malan.

Sempre il 25 ottobre evento a Bari alle 18 (Fiera del Levante, lungomare starita 4) con il Ministro degli Affari Esteri Antonio Tajani, il Ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara, il Sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, il Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon e a Trieste (Teatro Verdi) alle ore 17:30 con il Ministro per i Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani.

Il 26 ottobre a Milano (Auditorium Gaber piazza Duca d’Aosta) alle ore 10 iniziativa con il Ministro del Turismo Daniela Santanchè, il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Alessio Butti, il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, il responsabile organizzativo di Noi Moderati Alessandro Colucci; a Mestre (hotel NH Venezia Laguna Palace) dalle 16 con il Ministro alla Giustizia Carlo Nordio e il Ministro alle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso; a Campobasso (Centrum Palace Hotel) alle ore 10:30 interverranno il Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e il Ministro per lo Sport Andrea Abodi; a Cagliari alle 10:30 (Hotel Holiday Inn, Viale Umberto Ticca 23) con la presenza del Ministro del Lavoro Marina Elvira Calderone; a Trento (Palazzo della Regione Autonoma) alle ore 11 con il Ministro della Salute Orazio Schillaci.

Il 27 ottobre sarà il turno di Reggio Calabria (Teatro “Francesco Cilea”) alle ore 17 parteciperanno il Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia Eugenia Maria Roccella, il Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, il Sottosegretario all’Interno Wanda Ferro. Il 2 novembre a Foligno (Auditorium Santa Caterina in Via Santa Caterina) alle ore 16 si terrà l’evento al quale interverranno il Ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, il Ministro per lo Sport Andrea Abodi e il Sottosegretario all’Interno Emanuele Prisco.