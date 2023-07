LISTA “FUGATTI PRESIDENTE“ * PRESENTAZIONE STAMPA: « LE TANTE COSE SINORA REALIZZATE COSTITUISCONO IL PIÙ CREDIBILE NOSTRO BIGLIETTO DA VISITA » (VIDEO)

13.14 - lunedì 31 luglio 2023

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Siamo qui oggi per annunciare la nascita di un nuovo soggetto della politica trentina, il soggetto che consideriamo la vera novità della campagna elettorale provinciale che sta per prendere il via: la LISTA FUGATTI PRESIDENTE!

La nostra iniziativa nasce dalla volontà di rivendicare fino in fondo il lavoro portato avanti in questi anni dal Presidente della Provincia, che ha avuto la capacità di guidarci con orgoglio e senza paura attraverso varie emergenze, come la pandemia, non perdendo mai la bussola e dando anzi alla nostra gente ogni giorno fiducia e speranza anche quando farcela sembrava a taluni quasi impossibile.

Forse proprio nei momenti più difficili la Provincia autonoma di Trento ha costituito un vero e proprio faro nella notte per i cittadini e le imprese: nuovo credito, sostegni economici alle imprese colpite dal Covid, integrazioni di reddito a favore dei lavoratori sospesi, interventi massicci a favore del settore turistico, contributi per il rafforzamento patrimoniale, misure per la ripartenza, numerosi sostegni a favore delle famiglie e dei cittadini.

Adesso noi della LISTA FUGATTI PRESIDENTE siamo in campo per guidare e potenziare sempre più la ripresa di questo territorio straordinario, particolarmente ricco di esperienze sociali e di presidi storici e culturali. Ci candidiamo per costruire con responsabilità e concretezza un percorso politico che dia casa a tutte e tutti coloro che apprezzano l’azione del Presidente Fugatti e, al contempo, desiderano qualcosa di nuovo e peculiare pur all’interno della comune casa del centrodestra trentino.

Nella vita non si può promettere se prima – con i fatti – non si è mantenuto: proprio le tante cose sinora realizzate costituiscono a nostro avviso il più credibile biglietto da visita per un futuro amministrativo prospero, dinamico e rassicurante! Non proporremo programmi enciclopedici, ma selezionate idee- guida chiare ed efficaci. Rappresenteremo il Trentino vero e profondo, quello che non ama i toni urlati ma preferisce rimboccarsi le maniche con sobrietà e serietà. Un popolo moderato, libero, e forte e responsabile, che assuma prudenza e realismo quali principi di riferimento e per la cosa pubblica. Siamo una Lista nata con un obiettivo ambizioso: essere tra i principali protagonisti della prossima stagione amministrativa.

PER IL TRENTINO! PER IL BUONGOVERNO! PER FUGATTI PRESIDENTE!