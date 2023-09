LISTA FUGATTI PRESIDENTE * ELEZIONI PAT: SPINELLI, « IN CAMPO IL MEDICO PATRIZIO CACIAGLI, PER I SOLUZIONI CONCRETE NELLA SANITÀ »

09.59 - mercoledì 6 settembre 2023

Patrizio Caciagli, toscano di nascita, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova, sarà in campo con la Lista Fugatti Presidente.

Dopo un periodo presso Istituti Universitari e Ospedali Liguri è giunto in Trentino come aiuto corresponsabile ospedaliero presso il Laboratorio di Analisi cliniche dell’Ospedale Santa Chiara, e dopo varie e formative esperienze sul territorio è rientrato come direttore di dipartimento di laboratorio presso il Laboratorio di Patologia Clinica del santa Chiara, ricoprendo nell’ultimo triennio della sua permanenza in Apss il ruolo di direttore Area Servizi di laboratorio Radiologie e Anestesie e Rianimazioni.

Sempre interessato alla sanità nelle valli, sempre vicino alle associazioni di volontariato, sensibile al sociale, è stato tra i fondatori dell’Associazione trentina malati reumatici e vicino ai pazienti affetti da tali patologie.

Una vita professionale sempre nell’ambito della sanità pubblica che ha cercato di portare avanti e migliorare i servizi a favore dei pazienti cercando di rispondere nel miglior modo con le forze ed i mezzi a disposizione anche al pesante periodo pandemico contribuendo ad integrare le attività analitiche con il Cibio dell’Università di Trento e Fondazione Mach: “Mi piacerebbe impegnarmi – afferma Caciagli – a trovare soluzioni organizzative concrete nell’ambito sanitario a favore delle persone”.

“Ringrazio il dottor Caciagli per la qualità e la forza dell’esperienza che questo impegno mette in campo. Speriamo di poter lavorare fianco a fianco per realizzare questi ambiziosi obiettivi”, dichiara Achille Spinelli, Segretario e Capolista della Lista Fugatti Presidente.