LIONS CLUB “DEPERO” * ROVERETO (TN): « FESTEGGIATI I PRIMI 20 ANNI DI ATTIVITÀ AL SERVIZIO DEGLI ALTRI, UN MOMENTO DI RIFLESSIONE PER RICORDARE IL VALORE CARDINE DEL CLUB »

Festeggiati i primi 20 anni di attività al servizio degli altri. È stata una grande festa la serata per il 20° compleanno del Lions Club ” Depero” di Rovereto, svoltasi all’ ”Alfio Ghezzi” Bistrot – Mart, mercoledì 6 ottobre.

È stato anche un momento di riflessione “per ricordare e confermare, come ha ribadito la Presidente Rosa Melchiorre, perfetta padrona di casa, il valore cardine del Club”. Quel “we serve” che è essere a disposizione dei deboli e dei bisognosi, senza tralasciare cultura e rispetto per il mondo che ci circonda.

Molte le figure delle Istituzioni presenti, fra tutte il sindaco Francesco Valduga, che nel suo intervento di saluto ha voluto sottolineare la scelta azzeccata di celebrare una ricorrenza così importante in un luogo-simbolo della città, oltre alla responsabilità sociale del mettersi al servizio degli altri, soprattutto in un momento storico come quello che ci troviamo a vivere, riconoscendo al Lions Club Depero di essere attivamente e praticamente impegnato su molti temi e problematiche del territorio.

Presenti tra gli invitati, a significare la sinergia e lo spirito di collaborazione tra i molti Lions Club del Trentino, la Presidente di zona, Ilaria Giovanazzi, e i Presidenti Lions Antonella Genovesi per Arco-Riva del Garda, Rodolfo Chesi per Tione e Valli Giuducarie, Marco Sartori e Luca Laffi rispettivamente per San Marco e Host di Rovereto) con i quali sono in essere importanti rapporti di collaborazione, che aumenteranno nei mesi a venire.

La serata è stata l’occasione per ringraziare i soci Fondatori del Club per l’impegno profuso in questi primi 20 anni di lavoro e per investire tre nuovi soci, la nuova linfa destinata ad alimentare la vita associazionistica del club.