LILT – LEGA ITALIANA LOTTA TUMORI / TRENTO * RICERCA VOLONTARI: « AL VIA LA CAMPAGNA DI RECLUTAMENTO, IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO IL CANCRO »

12:23 - 2/02/2022

Hai voglia di renderti utile o di fare qualcosa di speciale? Hai capacità o conoscenze che pensi possano contribuire alle attività LILT? Fai la tua SCELTA VOLONTARIA e contattaci per prendere parte al corso di formazione per candidati/e volontari/e che si terrà sabato 2, venerdì 8 e sabato 9 aprile.

Questo l’invito che LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento diffonde in occasione della Giornata mondiale contro il cancro, che si celebra venerdì 4 febbraio.

L’Associazione opera in ambito oncologico a sostegno di ammalati e familiari e propone attività di prevenzione, sensibilizzazione e diagnosi precoce a tutela della salute della comunità. A spingere questa macchina su tutto il territorio provinciale, ogni giorno, sono i Volontari e le Volontarie: circa 200 persone. Aiutano i pazienti oncologici con trasporto alle terapie, attività ricreative, spazi e momenti di ascolto; ricevono il pubblico negli ambulatori e nelle sedi; accolgono le famiglie con bambini negli appartamenti; svolgono attività di educazione nelle scuole e di sensibilizzazione per la comunità; si dedicano alla raccolta fondi a sostegno dell’associazione.

“Lo so che suona come retorica, ma sono sincera quando dico che ho imparato ad apprezzare molte cose a cui prima non davo particolare peso. Anche fuori dal mio servizio mi rendo conto di ascoltare di più e mi fermo sempre un attimo per mettermi nei panni degli altri.” Questo ciò che sente ed esprime Elisabetta, volontaria LILT da circa un anno.

LILT cerca persone disponibili all’ascolto e attente all’altro, pronte a seguire una formazione per prepararsi e svolgere al meglio il proprio servizio. Le Delegazioni LILT sul territorio provinciale, attive solo grazie ai gruppi di volontari/e sono ad Arco, Borgo Valsugana, Cavalese, Cavedine, Cles, Mezzano, Pergine, Rovereto, Tione. A Trento si trovano gli uffici della Sede, il Centro Prevenzione LILT, la Casa Accoglienza Adulti e gli Appartamenti Bambini.

Questi i Servizi per cui LILT sta cercando volontari/e: Accoglienza in Segreteria, Assistenza Accompagnamento Pazienti, Assistenza Attività Ricreative, Assistenza Appartamenti Bambini, Prevenzione Attività Scuole. Per diventare volontari/e sono richieste la maggiore età e la frequenza del corso proposto. A protezione della persona stessa, LILT preferisce non coinvolgere nel corso persone che in quel momento sono in cura oncologica. Per avere maggiori informazioni, anche sulle caratteristiche richieste per ciascun servizio, e per candidarsi: info@lilttrento.it e 0461 922733.

Elisabetta dice che inizialmente era spinta dall’idea di fare qualcosa per gli altri, ma in poco tempo si è resa conto che sta facendo del bene a se stessa.

Vuoi provare anche tu? Scegli LILT. Diventa Volontario

*

LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori Associazione Provinciale di Trento è un’Organizzazione di Volontariato nata nel 1958 che, con volontari formati, opera in campo oncologico per costruire una rete efficace di informazione e servizi dedicata agli ammalati, ai familiari e a tutta la comunità. Al centro c’è la persona: questo il cardine delle attività. Prevenzione primaria, diagnosi precoce, riabilitazione psicologica e fisioterapica, assistenza, sostegno alla ricerca: questi gli ambiti di impegno dell’Associazione, affrontati con trasparenza, scientificità e professionalità.