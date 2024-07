“LIDO PALACE“ – RIVA DEL GARDA (TN) * RISULTATI PRIMO SEMESTRE 2024: «RICAVI A 2 MILIONI E 832 MILA (+120.446) / EBITDA A 307.948 MILA (+103.336)»

19.09 - lunedì 29 luglio 2024

Approvati oggi in Consiglio di Amministrazione i risultati di gestione del primo semestre 2024 di Lido Palace che confermano nei numeri la lungimiranza della nuova governance mirato al riposizionamento di Lido Palace nel mercato del turismo di lusso. Crescono -rispetto al budget di Marzo 2024 – fatturato, ADR e EBITDA.

“Siamo soddisfatti dei risultati approvati – spiega l’AD Paolo Signoretti – i dati del primo semestre dimostrano che il piano che stiamo attuando, approvato nel 2022 in Consiglio di Amministrazione e in Assemblea dei soci sta portando i risultati previsti. Tutti sappiamo bene, che, a fronte di un investimento iniziale, per ottenere il giusto profitto occorre un tempo utile per mettere a regime amministrazione, finanza, politica commerciale e di marketing”

I primi sei mesi dell’anno registrano un incremento dei ricavi rispetto al primo semestre 2023 e al Budget, e l’EBITDA cresce del 50% rispetto al previsto.

A conferma della bontà delle azioni messe in campo, il mese di Luglio registra due record storici, un tasso di occupazione delle camere del 95% e un ADR media di oltre 700 euro. “Stiamo realizzando quanto previsto nel piano – continua Signoretti – dopo aver implementato iniziative più efficienti per l’ottimizzazione delle procedure operative, riammodernato gli interni, ampliato e fidelizzato il personale in opera, disintermediato sempre più l’offerta sganciandola dalle piattaforme di OTA.

Questo garantisce maggiore reddittività, un rapporto privilegiato con l’ospite per facilitare la fidelizzazione, il miglioramento del posizionamento organico del sito nei motori di ricerca, la creazione di strategie di lead generation autonome e azioni di remarketing. Abbiamo inoltre alzato la qualità dei servizi prevedendo una riorganizzazione degli outlet ristorativi in linea con le aspettative di fine dining di una clientela internazionale”

Prevediamo per la fine dell’anno una redditivià in linea con il miglior risultato raggiunto dal LP nel 2019.

Proseguendo nel consolidamento di una identità solida e credibile nel turismo di lusso, Lido Palace è diventato membro del prestigioso programma Fine Hotels & Resorts di American Express, unico hotel affiliato dell’Alto Garda. Una conferma dell’impegno e della capacità di sviluppare politiche commerciali mirate a target altospendenti e di fornire agli ospiti esperienze e servizi impeccabili.

Sempre con l’obiettivo di creare valore, oltre che per LP, per tutto il Garda Trentino.