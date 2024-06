“LIDO PALACE“ * RIVA DEL GARDA (TN): «ANDREA SEBASTIANI È IL NUOVO DIRETTORE GENERALE»

11.41 - mercoledì 5 giugno 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Nuovo arrivo alla direzione dello storico e iconico hotel di Riva del Garda, Lido Palace, dove approda Andrea Sebastiani per supportare il piano strategico e operativo della nuova governance guidata da Paolo Signoretti. Forte dei suoi vent’anni di esperienza nell’ospitalità in catene internazionali e hotel indipendenti, Sebastiani vanta un percorso caratterizzato da una crescita continua sostenuta da solide competenze tecniche, capacità di leadership, attenzione alla qualità e alla sostenibilità. Ha ricoperto posizioni di alto profilo nelle aree operations, commerciali, development, guest relation, consolidando la propria esperienza in rinomate strutture alberghiere del gruppo ACCOR Mercure in Italia e in Kazakistan, a Villa Tasca della rinomata famiglia di viticoltori, all’Hilton Conrad di Chia Laguna, fino all’Hotel Massif di Courmayeur. Una laurea in Economia del Turismo, Andrea Sebastiani conferma di possedere cultura e visione globale, oltre ad una profonda conoscenza del settore dell’ospitalità e della sua complessità.

“Nel suo incarico porrà particolare attenzione all’implementazione di iniziative sostenibili a supporto di un percorso intrapreso da anni che ha portato Lido Palace alla certificazione di turismo sostenibile, solo uno dei temi che andrà ad accreditare la Corporate Social Responsability dell’Hotel. Obiettivo che lo vedrà impegnato anche nel coinvolgimento e nello

sviluppo del Team per incoraggiare una cultura della valorizzazione e della crescita professionale, favorendo un ambiente di lavoro positivo e inclusivo.

Il turismo di lusso continua a registrare una crescita costante in tutto il mondo – commenta Sebastiani – Nonostante le incertezze legate a inflazione e aumento dei costi il mercato dei viaggi di lusso rappresenta un driver di ricavi primario per l’industria del turismo e Lido Palace ha tutte le carte in regola per competere con successo nello scenario internazionale. Riva del Garda è una mèta privilegiata per il turismo sportivo di alto profilo e sarà questo uno dei driver che guiderà il nostro posizionamento nelle destinazioni luxury, così come il fine dining nell’offerta F&B. Per questo sarà inaugurato questa settimana il nuovo ristorante gourmet Zefiro con una proposta di cucina ricercata pur se legata al territorio e ai sapori che identificano il Garda trentino”. “Sono uno sportivo impenitente – prosegue Sebastiani – pratico, lo sci, il kitesurf, l’arrampicata, amo la bici, il trekking e a Riva mi sento a casa, non sarà difficile conquistare gli amanti dell’outdoor leiseure activities, anche i più esigenti, perchè il paradiso è qui!”.