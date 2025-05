LEONARDO * RISULTATI DEL PRIMO TRIMESTRE 2025: «ORDINI A 6,9 MILIARDI (+20,6%1), RICAVI 4,2 MLD (+14,9%1) / EBITA € 211 MIL (+17,9%1,2)»

15.58 - giovedì 8 maggio 2025

CONFERMATA GUIDANCE 2025

Portafoglio Ordini maggiore di € 46 miliardi; Book to bill 1,7x, riflette la solida performance commerciale • Ordini in crescita per effetto del continuo rafforzamento dei core business • Incremento ricavi e EBITA in linea con il percorso di crescita sostenibile del Piano Industriale

Risultato netto ordinario pari a € 115 milioni (+23,7% vs 1Q2024) – FOCF in costante miglioramento, con riduzione dell’assorbimento di cassa, a dimostrazione dell’efficacia delle azioni intraprese • In miglioramento l’indebitamento Netto di Gruppo a € 2.125 milioni (-27,5% vs 1Q2024) (1) Escludendo la contribuzione di UAS (2) Dato 2024 restated per effetto della rivisitazione del KPI con riferimento alla valutazione delle partecipazioni strategiche

Il Consiglio di Amministrazione di Leonardo, riunitosi oggi sotto la presidenza di Stefano Pontecorvo, ha esaminato e approvato all’unanimità i risultati del primo trimestre 2025. “Proseguiamo nell’esecuzione del nostro Piano Industriale. I risultati del primo trimestre e la revisione al rialzo sul rating, da parte di Standard&Poor’s e sull’outlook, da parte di Moody’s, sono una ulteriore conferma dell’apprezzamento delle iniziative intraprese e delle prospettive. Confermiamo quindi la Guidance 2025 e gli obiettivi di medio lungo periodo”, ha dichiarato Roberto Cingolani, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.

“Nel corso del primo trimestre 2025, abbiamo siglato il Memorandum of Understanding con Baykar Technologies per lo sviluppo di tecnologie unmanned, volto a rafforzare ulteriormente il nostro posizionamento nello scenario competitivo a livello internazionale, e finalizzata la costituzione con Rheinmetall della società Leonardo Rheinmetall Military Vehicles, per rendere operativa la formazione di un nuovo nucleo europeo per sviluppo e produzione di veicoli militari da combattimento in Europa.

Il gruppo di lavoro dedicato all’implementazione del Capacity Boost ha elaborato le linee guida di sviluppo del piano che saranno presentate entro l’estate”, conclude Cingolani. Risultati primo trimestre 2025 Nei primi tre mesi del 2025 prosegue la solida performance del Gruppo, con il progressivo rafforzamento del posizionamento competitivo sui mercati domestici e internazionali, supportato da un’ulteriore crescita dei volumi e una solida redditività.

Il buon andamento del periodo, confrontato con quello comparativo, assume ulteriore rilevanza in quanto non include il contributo del business Underwater Armaments & Systems (UAS), sino al 2024 rilevato all’interno del settore Elettronica per la Difesa e Sicurezza e oggetto di cessione a Fincantieri a inizio 2025.

Nel primo trimestre 2025, gli Ordini raggiungono i € 6,9 mld. (+19,7% rispetto al dato del periodo comparativo), a conferma del continuo rafforzamento dei core business, quale risultato dei successi commerciali e del buon posizionamento dei prodotti, delle tecnologie e delle soluzioni del Gruppo, nonché della capacità di presidiare efficacemente i mercati chiave, in un contesto di mercato nel quale la domanda di sicurezza resta elevata. In incremento anche i Ricavi, pari a € 4,2 mld. (+13,5% rispetto al dato del periodo comparativo) e l’EBITA, pari a € 211 mil. (+12,2% rispetto al dato restated* del periodo comparativo), in linea con le aspettative e con il percorso di crescita sostenibile previsto dal Piano industriale di Leonardo.

Il flusso di cassa (Free Operating Cash Flow), negativo per € 580 mil., per effetto dell’usuale profilo infrannuale caratterizzato da assorbimenti di cassa nella prima parte dell’anno, evidenzia un miglioramento (+6,6% rispetto al dato del periodo comparativo) a dimostrazione dell’efficacia delle azioni intraprese. L’andamento del FOCF e la prima tranche di pagamento ricevuta da Fincantieri nell’ambito della cessione del business UAS, relativa alla componente fissa dell’Enterprise Value e pari a € 287 mil., determinano un conseguente riflesso positivo sull’Indebitamento Netto di Gruppo, in calo del 27,5% circa rispetto al periodo a confronto.