LEONARDO * IVECO DEFENCE: CINGOLANI, «L’ACQUISIZIONE DELLA SOCIETÀ È FONDAMENTALE PER LA NOSTRA CRESCITA INORGANICA ED IL PIANO INDUSTRIALE

20.03 - mercoledì 30 luglio 2025

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

LEONARDO ACQUISISCE IVECO DEFENCE

• Controvalore dell’operazione (enterprise value) a Euro 1,7 miliardi

• Leonardo consolida il ruolo di player di riferimento nel settore europeo della Difesa terreste

• L’accordo potenzia il posizionamento commerciale congiunto

Leonardo ha sottoscritto l’accordo di acquisizione di Iveco Defence, una divisione di Iveco Group, per un controvalore di Euro 1,7 miliardi (enterprise value) che sarà finanziato con la cassa disponibile. Con questa operazione, Leonardo compie un ulteriore passo per il consolidamento della propria posizione di riferimento nel settore della difesa terreste e rafforza il proprio ruolo di OEM (Original Equipment Manufacturer) integrato, con un portafoglio di soluzioni complete per la difesa e la sicurezza, su piattaforme cingolate e ruotate.

“L’acquisizione di Iveco Defence è un tassello fondamentale nello sviluppo della nostra strategia di crescita

inorganica a supporto della piena attuazione del Piano Industriale”, afferma Roberto Cingolani,

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.

“L’operazione consolida la nostra posizione di attore di riferimento nel settore della Difesa terrestre europea, di crescita future”, conclude Cingolani.

L’acquisizione di Iveco Defence consentirà inoltre di aumentare il posizionamento commerciale congiunto,

grazie alla complementarità delle reti di vendita e alla possibilità di proporre soluzioni integrate su specifici

mercati ad alto potenziale.

L’integrazione tra i sistemi elettronici di Leonardo – inclusa una suite completa di sensori per l’elettronica

di combattimento e torrette di nuova generazione – e i veicoli di Iveco Defence sarà in grado di garantire

la massima efficacia delle soluzioni operative proposte. Le competenze altamente specializzate nei

rispettivi verticali di riferimento, unite alla forte capacità logistica e produttiva, favoriranno maggiore

efficienza operativa e accelereranno lo sviluppo tecnologico congiunto, creando al contempo anche nuove

opportunità di sviluppo ed evoluzione delle competenze professionali e di valorizzazione delle persone.

Leonardo verificherà insieme al partner Rheinmetall l’opportunità di valorizzare il perimetro dei veicoli

pesanti.

Il closing dell’operazione è previsto nel primo trimestre del 2026, subordinato all’approvazione da parte

delle autorità regolatorie.

Nell’operazione, Leonardo è stata assistita da Morgan Stanley & Co. International Plc in qualità di advisor

finanziario e da Bonelli Erede nel ruolo di advisor legale.