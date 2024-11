LEONARDO E GDHF * PARTNERSHIP: «FIRMATO L’ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI 10 ELICOTTERI AW189, PER TRASPORTO OFFSHORE»

17.49 - martedì 5 novembre 2024

(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) –

///

Le consegne avverranno tra il 2027 e il 2029. L’AW189 è l’elicottero leader nel mondo in termini di flotta, numero di clienti e varietà d’impiego. Leonardo guida il mercato del supporto elicotteristico all’industria energetica con una flotta di circa 500 aeromobili di diverso tipo

L’AW189, l’elicottero di maggior successo nella sua categoria di peso e dimensione di riferimento accresce ulteriormente la sua presenza sul mercato mondiale, in particolare nel settore del trasporto offshore a supporto dell’industria energetica. Leonardo e la società di leasing GDHF, infatti, hanno firmato un accordo quadro per introdurre altri 10 AW189 in questo specifico settore, con consegne attese tra il 2027 e il 2029. L’annuncio è stato fatto oggi, nel corso di una cerimonia ufficiale in occasione del salone European Rotors di Amsterdam, in Olanda.

“GDHF è lieta di firmare quest’accordo con Leonardo per la fornitura di ulteriori 10 AW189 – ha commentato il CEO della società di leasing, Michael York – e l’azienda si è fino ad oggi impegnata per un totale di 13 elicotteri di questo tipo dall’inizio della collaborazione, con l’introduzione dei primi tre già avvenuta. Questo ampio accordo quadro incrementerà le capacità di GDHF di supportare i nostri clienti a livello globale, fornendo loro in leasing ulteriori elicotteri AW189. Ringraziamo Leonardo per questa importante collaborazione e continuiamo a lavorare insieme per offrire ai nostri clienti soluzioni complete multi-missione con gli elicotteri AW189”.

Si ritiene che il mercato del supporto con elicotteri all’industria energetica crescerà notevolmente nei prossimi 5 anni, trainato da nuovi settori di sviluppo, compreso il supporto ai campi eolici e la Ricerca e Soccorso (SAR) in mare, nel rispetto delle nuove regole ambientali e dell’adozione di tecnologie sempre più avanzate. Con circa 500 elicotteri di tipo diverso in servizio oggi per trasporto offshore, Leonardo è l’azienda leader nel settore del supporto all’industria energetica. L’alta disponibilità richiesta e l’elevato numero di ore volo registrate in questo settore, danno un’ulteriore spinta ad aumentare la qualità del servizio, ad aggiornare i prodotti e le capacità addestrative per i vari modelli di elicottero in servizio attraverso la raccolta e l’analisi dei dati, in modo da accrescere ulteriormente la competitività di Leonardo nel settore dell’ala rotante nel suo complesso. L’aspettativa è che elicotteri bimotore nelle categorie di peso attualmente ricoperte dai modelli AW139 e AW189 gradualmente traineranno questo mercato per le operazioni a lungo raggio, superando tipologie di elicotteri di vecchio tipo, più grandi e pesanti.

L’AW189, appartenente alla famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo e con un peso massimo al decollo di 8,3/8,6 tonnellate, combina capacità di carico e raggio d’azione superiori con tecnologia avanzata per svolgere con successo un’ampia serie di missioni quali supporto all’industria energetica, trasporto passeggeri, ricerca e soccorso, antincendio, ordine pubblico. Caratteristiche uniche dell’elicottero includono la capacità della trasmissione di continuare a funzionare regolarmente per 50 minuti in assenza di lubrificante e un sistema di alimentazione ausiliario.

L’AW189 è disponibile con oltre 200 kit di missione ed è l’unico elicottero nella sua classe dotato di un sistema di protezione contro la formazione di ghiaccio certificato in Europa, USA e Canada di tipo Full o, in alternativa, Limited Ice Protection. L’AW189 viene offerto anche con un completo pacchetto di servizi di supporto e addestramento personalizzato per le specifiche esigenze degli operatori al fine di massimizzare l’efficacia e la sicurezza della missione. Questo modello ha anche ottenuto la certificazione per la trasmissione automatica dei dati di prestazione verso una stazione a terra utilizzando comunicazioni satellitari in volo, connettività 4G o Wi-Fi a terra. Fornisce un modo sicuro per condividere una rappresentazione accurata di ogni singolo volo in maniera che i tecnici di Leonardo possano valutare i dati rapidamente, ottimizzando in tal modo manutenzione e supporto.