LEONARDO DIVAN – CONSIGLIO COMUNALE ROVERETO (TN) * MOZIONE: « VISITE CULTURALI ALLA CITTÀ DA PARTE DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO »

In allegato la mozione di cui sono primo firmatario, recante impegni atti all’organizzazione, in collaborazione con l’APT di Rovereto e le scuole secondarie di primo grado, di visite culturali alla nostra città, relativamente al pubblico studentesco.

Si ritiene di fondamentale rilevanza la conoscenza da parte del pubblico studente delle tipicità storiche, architettoniche e più in generale culturali della città di Rovereto. Con il passare del tempo sono sempre meno le nozioni che i giovani portano con sé rispetto alla comunità in cui sono nati e/o cresciuti: proprio per questo la mozione impegna l’amministrazione a organizzare, pianificare, creare un collegamento tra la cultura cittadina e gli studenti. Quante volte si passa davanti ad una realtà culturale importante senza darci la corretta attenzione? Proprio a questo la mozione vuole rivolgersi.

Il testo è stato depositato nella giornata odierna e risulta in attesa di trattazione.

Leonardo Divan

Consigliere Comunale della Città di Rovereto