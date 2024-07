LEONARDO * “AW139“: «FALCON AVIATION POTENZIA I SERVIZI DI TRASPORTO ELICOTTERISTICO NEL SETTORE ‘ENERGY’»

18.51 - lunedì 22 luglio 2024

L’operatore elicotteristico Falcon Aviation, basato negli Emirati Arabi Uniti, ha annunciato oggi un ulteriore rafforzamento della sua collaborazione di lungo periodo con Leonardo attraverso l’introduzione di un elicottero AW139 nella sua flotta dedicata al supporto all’industria energetica. Falcon Aviation ha firmato un contratto per un elicottero, comprendente un’opzione per un’ulteriore unità, nel corso di una cerimonia ufficiale al salone internazionale di Farnborough, nel Regno Unito.

Quest’ultimo passo accrescerà la flotta di elicotteri Leonardo impiegata da Falcon Aviation che già comprende i modelli AW109 GrandNew, AW169 e AW189. In particolare, cinque AW169 e quattro AW189 sono impiegati per compiti di trasporto offshore negli EAU e in Kuwait. L’introduzione dell’AW139 aggiungerà Falcon Aviation agli importanti utilizzatori della famiglia di elicotteri di nuova generazione di Leonardo, un concetto unico nel settore e basato sulla condivisione, tra i tre modelli AW169-AW139-AW189, di standard certificativi e di sicurezza, componenti, architettura del cockpit e simbologia, approccio all’addestramento e alla manutenzione. Tale concetto ha garantito per anni benefici senza pari per i maggiori operatori elicotteristici al mondo in termini di addestramento, gestione della flotta, versatilità, efficienza e sostenibilità.

Il Comandante Raman Oberoi, CEO di Falcon Aviation, ha dichiarato: “L’acquisizione dell’AW139 rafforza il nostro impegno per il potenziamento delle nostre capacità nelle missioni di trasporto a supporto del settore energetico. L’aggiunta di questo modello alla nostra flotta evidenzia la nostra volontà di fornire il più alto livello di servizio ai nostri clienti, continuando al contempo a investire nelle tecnologie e negli standard di sicurezza più recenti. Con l’integrazione dell’AW139 siamo pronti a soddisfare la domanda crescente del mercato e potenziale le nostre capacità operative negli EAU e non solo”.

Con l’AW139 Falcon Aviation sarà in grado di offrire servizi complementari in termini di capacità di carico e raggio d’azione, in una categoria di peso e dimensione che si inserisce perfettamente tra i modelli AW169 e AW189, diventando ancora più competitiva per soddisfare le nuove esigenze del mercato negli Emirati Arabi Uniti e in altre aree geografiche.

Con oltre 1400 unità ordinate, più di 1200 elicotteri già in servizio e oltre quattro milioni di ore di volo accumulate fino ad oggi e più di 300 operatori nel mondo in più di 90 paesi, l’AW139 si è dimostrato capace di rispondere a tutti i requisiti in ogni applicazione come trasporto offshore, elisoccorso, ricerca e soccorso, ordine pubblico, antincendio, protezione civile, trasporto corporate-VIP e compiti militari. L’AW139 è diventato il punto di riferimento per missioni di trasporto offshore nella sua categoria a livello mondiale, con oltre 380 unità in servizio, 2,3 milioni di ore di volo raggiunte in questa applicazione e una quota di mercato del 90% negli ultimi cinque anni nella sua categoria. Per questa missione, l’AW139 vanta caratteristiche avanzate tra le quali anche una capacità unica della trasmissione di funzionamento continuo per oltre 60 minuti in caso di assenza di lubrificante garantendo così ancora maggior affidabilità e sicurezza, oltre a navigazione avanzata, sistemi anticollisione e capacità di approccio e atterraggio.