LEONARDO * AUTONOMIA DIGITALE: «ABBIAMO ACQUISITO L’AZIENDA SVEDESE “AXIOMATICS“, PER RAFFORZARE LA LEADERSHIP NELLA CYBER SECURITY»

18.30 - giovedì 10 luglio 2025

Un ulteriore passo per consolidare la leadership nella Trusted Cyber Security e contribuire all’autonomia digitale dell’Europa. Leonardo compie un ulteriore passo nel rafforzamento del proprio posizionamento in ambito cyber security arricchendo il portafoglio di prodotti innovativi proprietari grazie all’acquisizione del 100% dell’azienda svedese Axiomatics AB. L’operazione amplia l’offerta di Leonardo con una componente chiave per una proposta completa in ambito Zero Trust, il modello di sicurezza informatica secondo il quale la fiducia non è mai implicita e ogni accesso a sistema, rete, dato deve essere costantemente verificato.

Un approccio adottato dalla Piattaforma Globale di Cybersecurity di Leonardo (GCC Platform), che abilita una visione completa dell’intero ambiente digitale attraverso la cyber observability, permettendo di anticipare in modo proattivo le minacce, sempre più evolute e pervasive.

Con questa acquisizione Leonardo porta a compimento la terza operazione di collaborazione industriale e M&A nel settore della cyber security in pochi mesi, in linea con il Piano Industriale orientato a rafforzare il ruolo centrale di Leonardo nello scenario internazionale.

L’operazione con Axiomatics si inserisce in una serie di recenti iniziative strategiche di Leonardo in ambito cyber security nei Paesi nordici: l’accordo di collaborazione con l’azienda danese Arbit per soluzioni dedicate alla sicurezza e al trasferimento veloce dei dati in operazioni multi-dominio, la recente sottoscrizione dell’accordo per l’acquisizione del 24,55% della finlandese SSH Communications Security Corporation e la partecipazione nella start-up svedese CanaryBit, specializzata nel confidential computing e nella sicurezza dell’AI, consolidano il portafoglio internazionale di Leonardo in termini di Zero Trust e Data Centric Security.

Nata nel 2006 con sede principale a Stoccolma, Axiomatics è presente anche in Nord America ed è l’unico player europeo ad offrire una piattaforma capace di abilitare un’architettura Zero Trust per la gestione delle autorizzazioni e la sicurezza dei dati con controllo dinamico degli accessi basato sul modello ABAC (Attribute-Based Access Control). Questa soluzione consente di offrire maggiore capillarità nella gestione degli accessi a sistemi protetti, in linea con le esigenze di entità mission-critical come difesa, agenzie governative e infrastrutture.

L’acquisizione di Axiomatics da parte di Leonardo e l’integrazione con i servizi di cyber security e con il network commerciale dell’azienda consentirà di cogliere le crescenti opportunità di mercato, creando valore per clienti e partner in tutto il mondo.

Il perfezionamento dell’operazione di acquisto del 100% di Axiomatics AB sarà soggetto (i) al nullaosta di alcune autorità, incluse quelle svedesi, in materia di investimenti da parte di soggetti esteri in società operanti nel settore della difesa e cybersicurezza (FDI) (ii) nonché all’avveramento di altre condizioni tipiche in operazioni di investimento di questa natura. Leonardo è stata assistita da PwC nell’operazione.