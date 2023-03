LEONARDO * ATLANTA / HELI-EXPO 2023: « 40 GLI ELICOTTERI DESTINATI IN MEDIO ORIENTE – ASIA – NORD E SUD AMERICA – EUROPA, VALORE 470 MILIONI »

09.15 - martedì 21 marzo 2023

Heli-Expo 2023: i nuovi ordini dal Salone confermano la solida posizione di Leonardo nel mercato mondiale degli elicotteri commerciali.

Quasi 40 elicotteri di vario tipo venduti a diversi operatori per un valore complessivo di circa 470 milioni di euro, con consegne attese tra il 2023 e il 2026

Elicotteri AW139, AW169 e AW109 per supporto all’industria energetica, salvataggio e trasporto VIP/corporate in Medio Oriente, Asia, Nord e Sud America, Europa.

Forte dei successi ottenuti al salone elicotteristico americano Heli-Expo 2023 a Atlanta, Georgia (7-9 marzo), Leonardo annuncia un’ulteriore crescita sul mercato commerciale con nuovi ordini per quasi 40 elicotteri di vario tipo e destinati a diversi operatori in Medio Oriente, Asia, Nord e Sud America, Europa. Le applicazioni operative comprendono supporto all’industria energetica, soccorso e compiti di pubblica utilità, trasporto VIP. Le vendite riguardano i modelli AW139, AW169, AW109 GrandNew e AW109 Trekker e hanno un valore complessivo di circa 470 milioni di euro, con consegne tra il 2023 e il 2026.

Tutti questi ultimi ordini seguono e si aggiungono ai contratti preliminari di vendita, già annunciati all’Heli- Expo, per oltre 50 elicotteri monomotore di ultima generazione AW09 per clienti in tutto il mondo e alla decisione di THC di confermare l’intenzione di espandere ulteriormente la propria flotta di AW139 in Arabia Saudita, aggiungendo sei elicotteri più 20 opzioni entro i prossimi 18 mesi, per missioni di soccorso e trasporto corporate.

Circa 25 degli elicotteri degli ultimi ordini da vari operatori saranno usati per missioni di trasporto offshore a supporto dell’industria energetica in diverse aree geografiche. Cresce la flotta globale di AW139 con nuove vendite in Medio Oriente, Brasile, Thailandia, Indonesia e Germania, a conferma dell’apprezzamento espresso dal mercato mondiale verso questo modello e la sua elevata competitività per operazioni nel settore Oil&Gas. Inoltre, l’AW169 continua ad essere il riferimento nella sua classe per trasporto offshore e supporto al settore dell’energia eolica, in Europa e in Asia.

Tra gli operatori che hanno ordinato elicotteri Leonardo per questo tipo di missione, Abu Dhabi Aviation (ADA) ha aumentato la sua flotta di AW139 con un contratto per ulteriori sei unità e consegne attese nel periodo 2024-2026. OMNI Helicopters International (OHI) ha firmato un contratto per due AW139 per trasporto offshore in Brasile, con consegne previste nel 2024. Quest’ultimo ordine segue una significativa espansione della flotta Leonardo presso OHI e si aggiunge a un totale di sei AW139 e due AW189, acquisiti tra il 2021 e il 2022. Altri due AW139 sono stati ordinati da SFS Aviation, uno dei principali fornitori di servizi offshore per le compagnie Oil&Gas in Thailandia. Questi aeromobili, la cui consegna è prevista entro quest’anno, porteranno a sette il totale degli AW139 operati da SFS Aviation. In Indonesia, Travira Air ha firmato un contratto per un altro AW139 offshore previsto in consegna nel 2024. In Germania, HeliService international GmbH (HeliService) sta ulteriormente rafforzando la sua gamma di servizi di trasporto offshore con un ordine per altri due elicotteri, un AW139 e un AW169. Gli aeromobili sono previsti in consegna nel 2024. HeliService impiega da alcuni anni questi modelli a supporto del settore dell’energia eolica nel Mare del Nord garantendo elevati standard di capacità e sicurezza. La società si sta anche espandendo in Asia e negli USA, aree dove tre AW169 saranno in servizio a partire dall’estate. Il successo dell’AW169 a supporto l’industria energetica è stato confermato anche in India: Global Vectra Helicorp Limited (GVHL) ha ordinato due unità con consegne da completare entro l’anno e i nuovi aeromobili si aggiungeranno a una flotta di AW139.

L’AW169 e l’AW139 rafforzano inoltre la loro presenza nei mercati del soccorso e dei servizi di pubblica utilità con nuovi ordini in Asia, Medio Oriente e Stati Uniti per un totale di dieci unità.

In Corea del Sud, l’operatore EMS (Emergency Medical Service – servizio medico di emergenza) UI Helijet ha firmato un contratto per due AW169. La consegna degli elicotteri è prevista nel 2025, con ingresso in servizio a partire dal 2026. UI Helijet, che opera per conto delle competenti autorià sanitarie nazionali alle dipendenze del Ministero della Salute e del Welfare, è stato il primo operatore di elisoccorso a utilizzare gli elicotteri di Leonardo nel paese. Il dipartimento di polizia di Phoenix negli USA ha firmato un contratto per un AW169 con opzione di acquisto per un secondo elicottero dello stesso modello. L’AW169, che verrà operato dal Phoenix Police Air Tactical Support Bureau, sarà l’elicottero più grande e moderno della flotta dell’operatore, e si unirà all’AW109 Power originariamente acquisito nel 2005. Le eccezionali capacità dell’AW139, l’elicottero bimotore di classe intermedia più venduto, sono state riconfermate con un nuovo ordine negli Emirati Arabi Uniti da parte di Abu Dhabi Police. Questo tipo di elicottero ha grande successo nel paese per svariati impieghi, tra cui ordine pubblico e soccorso. Mitsui Bussan Aerospace (MBA), distributore autorizzato di AW139, AW169 e AW189 in Giappone, ha annunciato ordini recentemente firmati per un totale di sei AW139 che andranno a soddisfare nuove possibili opportunità commerciali nel paese.

In America Latina il successo dell’offerta di Leonardo, in particolare per trasporto VIP/corporate e grazie all’esclusivo brand Agusta e ai relativi servizi nel trasporto privato, cresce ulteriormente con la vendita di tre elicotteri a SynerJet Latina SA, nuovo distributore per Colombia, Perù, Cile e Paraguay. In particolare, si tratta di due AW109 GrandNew e di un AW109 Trekker, con consegne previste tra la fine del 2024 e il secondo trimestre del 2025.