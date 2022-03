LEONARDI (FI) * MARIA ROMANA DE GASPERI: « IL GRAZIE AD UNA DONNA EQUILIBRATA E SAPIENTE, È STATA CUSTODE DELL’IMMENSO PATRIMONIO ETICO CIVICO E POLITICO DI PAPÀ ALCIDE »

20.02 - mercoledì 30 marzo 2022

Forza Italia si stringe attorno ai familiari di Maria Romana De Gasperi, esprimendo loro le più sentite condoglianze e il ringraziamento per la testimonianza che la figlia dello statista trentino ha fornito all’intera Comunità.

Un Grazie ad una Donna equilibrata, elegante, sapiente nell’interpretare prima la parte di figlia attenta, poi di custode dotta, sobria, mai sopra le righe, dell’immenso patrimonio etico, civico e politico di papà Alcide.

Ha vissuto questa dimensione familiare e pubblica declinando capacità di lettura, di esame della storia, con rispetto e rigore unanimemente riconosciuti.

Non ha solo conservato un ricordo, lo ha tramandato, spendendosi con generosità in una divulgazione capace di coinvolgere generazioni tra loro diverse, anagraficamente e politicamente distanti. È stata, attraverso il rapporto simbiotico con la sua terra natale, l’ Ambasciatrice più coerente di quei valori umani e politici di cui suo padre certamente avrebbe apprezzato il tenore e la cifra con cui li ha condivisi nel corso della sua non solo lunga, ma feconda vita.

*

Giorgio Leonardi (Forza Italia)

Vicepresidente Giunta Regione Trentino Alto Adige Südtirol